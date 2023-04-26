EYT'li için prim indiriminde ayrıntılar belli oldu

AYLIK PRİM İNDİRİMİ TUTARI 3.753 TL’YE KADAR ÇIKABİLECEK

Sosyal güvenlik destek primi, brüt asgari ücret (10.008 TL) ile bunun 7.5 katı (75.060 TL) arasında değişen brüt kazanç üzerinden alınıyor. Beş puanlık prim indirimi de bu alt ve üst sınır içinde yer alan kazanca uygulanacak. İndirilecek aylık prim tutarı 500.40 TL ile 3.753 TL arasında olacak.

Örneğin, çalışanın brüt kazancı 40.000 TL ise normalde 3.000 TL’si işçi, 9.800 TL’si işveren payı olmak üzere 12.800 TL sosyal güvenlik destek primi ödenir. Bu kişi EYT kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışırsa 3.000 TL’si işçi, 7.800 TL’si işveren payı olmak üzere 10.800 TL sosyal güvenlik destek primi ödenecek, kalan 2.000 TL tutarındaki prim ise Hazineden karşılanacak.