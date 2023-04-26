EYT'li için prim indiriminde ayrıntılar belli oldu
Emekli olduktan sonra yeniden aynı işyerinde çalışmaya başlayan EYT’liler için uygulanacak 5 puanlık prim indiriminin ayrıntıları belli oldu. İşveren priminde yapılacak indirimden yararlanmak ve indirim hakkını kaybetmemek için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.
Emekli olduktan sonra 4A’lı (SSK) olarak tekrar çalışmaya başlayanlar için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesiliyor. Brüt ücretin yüzde 32’si oranındaki SGDP’nin 7.5 puanı işçi payı, 24.5 puanı ise işveren payından oluşuyor.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olanlardan dolayı işletmelerin yetişmiş işgücünü koruyabilmeleri için SGDP işveren payında 5 puan indirim sağlandı. Bu teşvikin uygulanabilmesi için EYT kapsamında emekli olan kişinin 30 gün içinde aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlaması gerekiyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı genelge ile 5 puanlık indirimin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntıları belirledi. Prim indirimi uygulanabilmesi için aranan başlıca şartlar şunlar:
• Çalışanın işten ayrılış bildirgesi 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında emekli aylığı talebi nedeniyle verilmeli ve işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamalı.
• Çalışan 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında emekli aylığı talebinde bulunmalı ve bu talebe istinaden 5510 Sayılı Kanun’un EYT’lilere emekliliği düzenleyen geçici 95’inci maddesi kapsamında ilk defa emekli aylığı bağlanmalı.
• İşyeri özel sektör işverenine ait olmalı.
• Aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi yasal süresi içinde verilmeli.
• Tahakkuk eden primler yasal süresi içinde ödenmeli.
• İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmamalı.
• İşverenin çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespit bulunmamalı.
• Bu şartların varlığı halinde 5 puanlık prim indirimi uygulanacak.
AYLIK PRİM İNDİRİMİ TUTARI 3.753 TL’YE KADAR ÇIKABİLECEK
Sosyal güvenlik destek primi, brüt asgari ücret (10.008 TL) ile bunun 7.5 katı (75.060 TL) arasında değişen brüt kazanç üzerinden alınıyor. Beş puanlık prim indirimi de bu alt ve üst sınır içinde yer alan kazanca uygulanacak. İndirilecek aylık prim tutarı 500.40 TL ile 3.753 TL arasında olacak.
Örneğin, çalışanın brüt kazancı 40.000 TL ise normalde 3.000 TL’si işçi, 9.800 TL’si işveren payı olmak üzere 12.800 TL sosyal güvenlik destek primi ödenir. Bu kişi EYT kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışırsa 3.000 TL’si işçi, 7.800 TL’si işveren payı olmak üzere 10.800 TL sosyal güvenlik destek primi ödenecek, kalan 2.000 TL tutarındaki prim ise Hazineden karşılanacak.