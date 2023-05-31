EYT'liler bu hakkınızı biliyor muydunuz?

657 Sayılı Kanun uyarınca, muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan devlet memurları, askerlikten sonra memuriyete dönmek isterlerse terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde göreve başlatmak zorunda. Askerlik nedeniyle memurluktan ayrılan ve askerlik sonrası memurluğa dönmek için başvurmayanlar, hizmet birleştirmesiyle emekli olduklarında memurlukta geçen süreleri için emekli ikramiyesi alabilirler. Bu haktan yararlanabilmek için hizmet belgesinde “Askerlik nedeniyle istifa” ibaresinin bulunması veya görevinden askerlik nedeniyle istifa etmiş olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Askerlik nedeniyle istifa ederek memuriyetten ayrılan ve bir daha memuriyete dönmemiş olanlara, memuriyet görevinin sona erdiği tarihe bakılmaksızın emekli ikramiyesi ödenir.