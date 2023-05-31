EYT'liler bu hakkınızı biliyor muydunuz?
EYT'den yararlanarak emekli olanların bazıları önceden memurluk yapıp sonra SSK veya BAĞ-KUR’a tabi çalışarak hizmet birleştirmesi yapanlardan oluşuyor. Peki yedek subaylıkta geçen süreler ile memuriyette geçen diğer süreler için nasıl emekli ikramiyesi alınabilir?
EYT’lilerin bir kısmı hayatlarının bir döneminde memurluk yaptıktan sonra çeşitli nedenlerle memurluktan ayrılıp SSK veya BAĞ-KUR’a tabi çalışarak, hizmet birleştirmesi yaparak emekli oldu veya olacak. Bunlar arasında memurluğu sadece yedek subaylık ile sınırlı olanlar da var.
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi birden fazla statüde çalışarak hizmet birleştirmesi suretiyle emekli olanlara emekli ikramiyesi ödenebilmesi için memuriyet görevinin 1475 Sayılı Eski İş Kanunu’ndaki kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sone ermesi gerekiyor.
Ancak, 5434 Sayılı Kanuna tabi milletvekilliği, belediye başkanlığı, yedek subaylık ve vekil öğretmenlik gibi belirli dönemlerle sınırlı memurluğu bulunanlar, görev süreleri zorunlu olarak sona erdiği için bu sürelerine karşılık emekli ikramiyesi alabilirler.
YEDEK SUBAYLIK İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLENLER KİMLER?
Birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli olanlara, Emekli Sandığı Kanunu kapsamındaki hizmet süresinin sadece yedek subaylık hizmeti olması halinde koşulsuz olarak bu hizmet süresinin tam yılına karşılık emekli ikramiyesi ödenir.
Diğer yandan, gerek yedek subaylık hizmetinden önce gerekse sonra memuriyetin bulunması halinde, yedek subaylık hizmeti diğer hizmet süreleri ile birlikte değerlendirilerek emekli ikramiyesi ödenip ödenmeyeceğine karar verilir. Bu kişilerin emekli ikramiyesi hakkı olup olmadığı belirlenirken, memuriyet görevinin nasıl sona erdiğine bakılır.
657 Sayılı Kanun uyarınca, muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınan devlet memurları, askerlikten sonra memuriyete dönmek isterlerse terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde göreve başlatmak zorunda. Askerlik nedeniyle memurluktan ayrılan ve askerlik sonrası memurluğa dönmek için başvurmayanlar, hizmet birleştirmesiyle emekli olduklarında memurlukta geçen süreleri için emekli ikramiyesi alabilirler. Bu haktan yararlanabilmek için hizmet belgesinde “Askerlik nedeniyle istifa” ibaresinin bulunması veya görevinden askerlik nedeniyle istifa etmiş olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Askerlik nedeniyle istifa ederek memuriyetten ayrılan ve bir daha memuriyete dönmemiş olanlara, memuriyet görevinin sona erdiği tarihe bakılmaksızın emekli ikramiyesi ödenir.