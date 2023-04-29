EYT'li emeklinin aylığı çalıştıkça değişir mi?

Bununla birlikte genel olarak emekli işçilerin ve EYT’lilerin emekli olduktan sonra sigortalı çalışmasının iki önemli faydası vardır. Birincisi, emekli olduktan sonra çalışırken herhangi bir iş kazası meydana geldiğinde yüzde 10 ve daha fazla iş göremezlik durumuyla karşı karşıya kaldıklarında, emekli aylıklarına ilave olarak sürekli işgöremezlik geliri bağlanır. Emekli işçinin sigortalı çalışmasının bir diğer faydası ise yeni çalışma dönemine ilişkin kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmesidir. Sigortasız çalışma durumunda kıdem tazminatı konusunda hak iddia edemezler.

Sonuç olarak, emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışmaya devam etmeniz emekli aylığınızı artırmaz veya düşürmez. Buna karşılık iş kazasına karşı koruma ve kıdem tazminatı hakkı sağlar.