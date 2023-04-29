EYT'li emeklinin aylığı çalıştıkça değişir mi?
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT’liler, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalıştıkları sürelerin emekli aylığını artırıcı veya azaltıcı etkisi olup olmayacağını merak ediyor. İşte merak edilenler sorular ve yanıtları...
Habertürk.com'dan Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Çalışan EYT'liler hakkında merak edilen soruları cevapladı. Emekli olan EYT’lilerin önemli kısmı çalışmaya devam edecek. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden EYT’liler, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalıştıkları sürelerin emekli aylığını artırıcı veya azaltıcı etkisi olup olmayacağını merak ediyor.
EMEKLİLİKTEN SONRA ÇALIŞANLARIN EMEKLİ AYLIĞI DEĞİŞİR Mİ?
Kamudan emekli oldum, emekli maaşım 12.000 TL. Özel sektörde emekli maaşım kesilmeden sosyal güvenlik destek primi ödeyerek 4-5 yıl çalışmam halinde, tekrar emekli olduğumda emekli aylığım değişir mi?
Emeklilikte yaşa takılanlardan koşulları taşıyanlar emeklilik başvurularını mart ayından itibaren yapmaya başladılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mart ayında başvuranlardan yaklaşık 1 milyon kişinin aylık bağlama işleminin tamamlandığını açıkladı.
Emekli olan EYT’lilerden önemli bir kısmı, aynı işte veya başka işyerinde çalışmaya devam ediyor. Sizin gibi çok sayıda EYT’li, emekli olduktan sonra çalışmaya devam edince emekli aylıklarının artıp artmayacağını merak ediyor.
SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı kapsamında emekli olanlar aylıklarını kestirmeden (bazı istisnalar hariç) kamuya ait işyerlerinde çalışamıyorlar. BAĞ-KUR kapsamında çalışmalarının önünde ise hiçbir engel bulunmuyor.
İşçi, memur veya esnaf statüsünde emekli olanlar emekli aylıklarını kestirmeden SSK (4A) kapsamında çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek primi ödemek zorundalar. Çalışırken ödenen brüt ücretin yüzde 32’si (aynı işyerinde çalışan EYT’lilerde yüzde 27) oranında kesilen SGDP’nin emekli aylığına hiçbir katkısı bulunmuyor. Başka bir ifadeyle, emekli aylığını kestirmeden çalışmaya devam edenlerin emekli aylığı emeklilikten sonraki çalışmadan dolayı değişmez. Emekli aylığının artabilmesi için çalışmaya devam edenlerin emekli aylıklarını kestirmesi gerekir.
Bununla birlikte genel olarak emekli işçilerin ve EYT’lilerin emekli olduktan sonra sigortalı çalışmasının iki önemli faydası vardır. Birincisi, emekli olduktan sonra çalışırken herhangi bir iş kazası meydana geldiğinde yüzde 10 ve daha fazla iş göremezlik durumuyla karşı karşıya kaldıklarında, emekli aylıklarına ilave olarak sürekli işgöremezlik geliri bağlanır. Emekli işçinin sigortalı çalışmasının bir diğer faydası ise yeni çalışma dönemine ilişkin kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmesidir. Sigortasız çalışma durumunda kıdem tazminatı konusunda hak iddia edemezler.
Sonuç olarak, emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışmaya devam etmeniz emekli aylığınızı artırmaz veya düşürmez. Buna karşılık iş kazasına karşı koruma ve kıdem tazminatı hakkı sağlar.