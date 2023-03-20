EYT'liler başvuru tarihlerinde bu detaya dikkat!
Mart ayında emeklilik için müracaat eden EYT'liler ile birlikte bütün emekliler Nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyesi Haziran'da ise Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyesi sonrası enflasyon farkı da maaşlara eklenip taban maaş yükseltilecek.
EYT'liler, emeklilik için işlemlerini yaptırmaya tüm hızıyla devam ediyor. Primini ve yılını dolduran tüm EYT'liler yaş şartı olmadan emekli olabilecek.
EYT'liler şartları ne zaman tamamlamışlarsa o tarihte yaşa bakılmadan emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. Ancak şartlarını tamamlamış 2 milyon 250 bin EYT'linin Mart ayı itibariyle müracaatını yapıp 1 Nisan'dan itibaren emekli maaşını hak etmesi bekleniyor. Bu EYT'lilerin diğer emekliler gibi bayram ikramiyesi ödemesi alması bekleniyor.
HERHANGİ BİR ŞART YOK
Emekliler, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde herhangi bir şarta bağlı olmadan ve maaş miktarlarına bakılmadan ikramiye alabiliyor. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) maaş alıyor olmak yeterli sayılıyor.
Bu anlamda dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri de maaş oranları nispetinde bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyesi yeni emekli olanlara da ödendiği için EYT'liler açısından bu imkan doğuyor.
1 NİSAN'DA HESAP BAŞLIYOR
Bu ay emeklilik için müracaat eden EYT'liler ve diğer hak sahipleri için emekli maaşı hesabı 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Bu emekliler tahsis numarasının son rakamına göre Nisan'ın 17'sinden itibaren peşin olarak Nisan-Mayıs maaşlarını alacaklar.
Bu emeklilere ayrıca 1 Nisan'dan maaş günlerine kadar olan bölüm de fark olarak yatırılacak. Böylece tüm EYT'liler ilik ödemelerinde en az 1,5 maaş almış olacaklar.
Bu EYT'liye ayrıca 1 Nisan-20 Nisan arasındaki bölüm için de fark yatırılacak. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi bu yıl da tüm emeklilerin maaşlarının bayramdan önce ödenmesi söz konusu olabilir. Bu durumda herkes maaşını Bayramdan önce alabilecek.
Ancak yoğunluk dolayısıyla yetişmemesi durumunda EYT'liler mayıs ayında 2 emekli maaşı ve Nisan farkını toplu olarak alacak. burada bir hak kaybı yaşanmayacak.