EYT'liler başvuru tarihlerinde bu detaya dikkat!

HERHANGİ BİR ŞART YOK

Emekliler, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde herhangi bir şarta bağlı olmadan ve maaş miktarlarına bakılmadan ikramiye alabiliyor. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) maaş alıyor olmak yeterli sayılıyor.

Bu anlamda dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri de maaş oranları nispetinde bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyesi yeni emekli olanlara da ödendiği için EYT'liler açısından bu imkan doğuyor.