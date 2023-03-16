EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

EYT MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

EYT'liler çalıştıkları işyerinden kıdem tazminatı alacak. Ayrıca, EYT'liler, 3 yıl maaş taahhüdü verdikleri bankadan bir kere olmak şartıyla 8 bin 500 TL'ye kadar maaş promosyonu alabilecek.

Ayrıca emekliler, maaşların taşıdıkları bankalardan düşük faizli kredi de alabilecekler.