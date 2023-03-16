EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşlarını Nisan ayında alacakları açıklanmıştı. EYT'lilerin bir diğer merak ettiği şey ise bayram ikramiyesi alıp almayacakları... Peki EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 3 Mart 2023 tarihinde kabul edildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İlk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li hemen emekli olabilecek. Toplamda ise 5 milyon çalışan EYT yasasıyla emeklilik hakkına sahip olacak.
EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Mart ayında emekli olan EYT'liler Nisan 17-26 arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alabilecek.
25-28 Nisan arasında ise BAĞ-KUR'lular maaşlarını alabilecek.
EYT MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?
EYT'liler çalıştıkları işyerinden kıdem tazminatı alacak. Ayrıca, EYT'liler, 3 yıl maaş taahhüdü verdikleri bankadan bir kere olmak şartıyla 8 bin 500 TL'ye kadar maaş promosyonu alabilecek.
Ayrıca emekliler, maaşların taşıdıkları bankalardan düşük faizli kredi de alabilecekler.
EMEKLİ MAAŞINA ZAM YAPILACAK
Ocak ve şubat ayında hesaplanan enflasyon verileri sonucu, 2023 Temmuz ayında emekli maaşına yüzde 30 zam yapılacağı düşünülüyor.