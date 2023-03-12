EYT'liler dikkat: İşte 2023 yılı kıdem tazminatı hesap tabloları

EYT yasalaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla beraber prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyon kişi emeklilik hakkı kazanırken, başvuru sayısı 800 bini civarında gerçekleşti. e-Devlet'ten başvurular tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan EYT yasası ile emeklilik başvurusunu tamamlayan vatandaşların kıdem tazminatı ve emekli maaşı hesabı başladı. Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? İşte detaylar...