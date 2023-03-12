EYT'liler dikkat: İşte 2023 yılı kıdem tazminatı hesap tabloları
EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası maaş ve kıdem tazminatı hesabı başlarken, başvurular tüm hızıyla sürüyor. EYT'lilerin maaşları da her emekli olan vatandaş gibi hesaplanacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte milyonlarca EYT'lilerin en çok merak ettiği 2'li hesap...
EYT yasalaştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla beraber prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2,25 milyon kişi emeklilik hakkı kazanırken, başvuru sayısı 800 bini civarında gerçekleşti. e-Devlet'ten başvurular tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan EYT yasası ile emeklilik başvurusunu tamamlayan vatandaşların kıdem tazminatı ve emekli maaşı hesabı başladı. Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? İşte detaylar...
EYT PROBLEMİ YAŞ ŞARTI TAMAMEN KALDIRILARAK ÇÖZÜLDÜ
5 milyonu aşkın memurun ek gösterge problemi, 500 bin sözleşmeli memurun kadro sorunu ve yine 5 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT meselesi tarihe karıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları sonrası 2022 yılını çok yoğun geçiren hükümet, asrın felaketi depremin gölgesinde 2023 yılının ilk çeyreğinde EYT'yi sorun olmaktan çıkardı.
EYT'nin yürürlüğe girmesi sonrası maaş ve kıdem tazminatı hesabı başladı. EYT'liler maaşları normal şartlarda her emekli olan vatandaşlar gibi hesaplanacak. Bunun yanında EYT'lilerin kıdem tazminatı hakkı korunacak. Bu tazminatın ödenmesinde işverenlere uygun koşullarda kredi imkanı tanındı. Bunun yanında çalışmaya devam edecekler için de işverene 5 puanlık bir prim desteği söz konusu olacak.
EYT İLE EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPANLARIN SAYISI HIZLA ARTIYOR
2023 yılı içerisinde 2,25 milyon kişiye toplamda 4,7 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak yasada başvuru sayısı 800 bin kişiyi geçti. EYT'de başvurular tüm hızıyla sürüyor. Emeklilik için zorunlu bir başvuru süreci bulunmuyor. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan EYT'liler istedikleri zaman emeklilik başvurusunda bulunabilecek.