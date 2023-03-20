EYT'lilere 3 maaş birden
EYT için başvurular e-Devlet ve SGK üzerinden devam ediyor. Emekli olacak vatandaşlar ise alacakları ilk maaşlarının ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Nisan ayında ilk EYT maaşını alacak emeklillere 2 haber daha var. İşte detaylar...
EYT'de başvurular devam ediyor. İlk maaş ödemeleri ise nisan ayında yapılacak. Nisan ayında yılına göre ilk maaşını alacak olan EYT'liler ayrıca son 3 yıldır devlet tarafından emekliye ödenen bayram ikramiyesinden de yararlanacak.
EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Dini bayramlar öncesi yani Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesinden ilk kez EYT'liler de yararlanacak. Ayrıca EYT'liler bayramdan önce maaş ve ikramiyenin dışında bankaların promosyon fırsatlarından yararlanacak.
EYT'Lİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, emekli olacak kişiler, bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor.
Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?
Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.
Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.
Kaynak: Aydınlık.com.tr