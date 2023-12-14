EYT'lilere müjde! Erken emeklilik geliyor...
1999-2008 arasında sigortalı olanlar için sevindiren bir haber geldi. EYT'liler için çıkarılan yasaya gün hesabı üzerinden dahil olmayanlar için yeni bir yasa teklifi hazırlandı. Peki kanun teklifi ne getiriyor? Kimler erken emekli olabilecek? İşte ayrıntılar...
Son Güncelleme:
3 Mart 2023'te çıkarılan düzenlemeyi kaçıranlar müjde niteliğinde bir yasa teklifi hazırlandı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 3 Mart 2023’te çıkarılan yasa ile yaş şartı aranmadan erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl çalışanlara emeklilik hakkı tanımıştı.
Fakat bu haktan yararlananlar olduğu gibi 8 Eylül 1999 sonrasında işe girenler bu fırsattan faydalanamadı.
9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar ise 24 yıldır çalışmalarına rağmen hâlâ emekli olamıyordu.