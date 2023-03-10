EYT'lilere özel promosyon çağrısı

Bankadan yapılan açıklamada, 3 bin 500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL-7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL-10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 500TL nakit promosyon avantajı sunuyor.