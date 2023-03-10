EYT'lilere özel promosyon çağrısı
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından bankalar emeklilere promosyonlara zam yaptı. Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 8 bin 500 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunarken diğer özel bankalar da bu rakamı geçmek üzere çalışma yaptığı bankacılık piyasasında kunuşuluyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Kanununun yürürlüğe girmesiyle bankalardan promosyon açıklamaları gelmeye başladı. Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyona ek, kredi kartları ile 500 TL harcamaya 1000 TL bonus fırsatından yararlanabiliyor.
Bankadan yapılan açıklamada, 3 bin 500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL-7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL-10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 500TL nakit promosyon avantajı sunuyor.
Promosyon avantajından yararlanmak için son başvuru tarihi ise 31 Mart 2023 olarak belirtildi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre ayrıca emekli maaşını taşıma ve yeni müşteri olmak gibi işlemler şubeye gitmeden Mobil uygulama üzenden de yapılabiliyor.
SSK veya BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar e-Devlet üzerinden ulaşabilecekleri ‘Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt’ belgesinde, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise emeklilik dilekçelerinde banka tercihi yaparak promosyon imkânlarından kolayca yararlanabiliyor.