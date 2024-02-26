EYT'yi kaçıranlar dikkat! 'Kademeli emeklilik fırsatı'
EYT'yi kaçıranlar için 'kademeli emeklilik' fırsatı gündeme geldi. Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için geri sayım başladı. Peki bu emeklilik tam olarak neyi ifade ediyor?
Kademeli emeklilik nedir? Sigorta girişi için belirlenen tarih ne? İşte yerel seçim öncesi açıklanması planlanan o emeklilik fırsatı.
EYT'yi kaçıran ve gözü kulağı 'kademeli emeklilik'te olan vatandaşlar için heyecanlandıran bir haber geldi.
Bakanlık, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi için yaptığı çalışmalarda sona erdi.
SİGORTA GİRİŞ TARİHİ NE OLMALI?
Bakanlık, 31 Mart günü yapılacak yerel seçim öncesi söz konusu çalışmanın sonuçlarını duyurmayı hedeflerken, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlara emeklilik kapısı açılacak. Vatandaşlar 'Kimler kademeli emeklilikten yararlanacak? Kademeli emeklilik için hangi şartlar geçerli?' sorularına yanıt ararken, düzenlemenin ayrıntıları da netleşti.
EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kalmıştı.
EYT'den bir gün daha az süre ile faydalanamayan vatandaşlar, hükümete aylardır yeni bir emeklilik düzenlemesi için çağrıda bulunurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme gelmişti.
EYT'yi kaçıran milyonlarca vatandaşın tepkisi sonrası harekete geçen hükümet, yerel seçim öncesinde Kademeli Emeklilik Sistemi üzerinden emeklilik bekleyen milyonlara müjde vermek için gün sayıyor.