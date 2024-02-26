EYT'yi kaçıranlar dikkat! 'Kademeli emeklilik fırsatı'

EYT düzenlemesiyle temel olarak 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK girişi olan vatandaşlar emeklilik haklarını kazanırken; bu tarih sonrasında SGK girişi olanlar emeklilik için çok uzun yıllar beklemek durumunda kalmıştı.

EYT'den bir gün daha az süre ile faydalanamayan vatandaşlar, hükümete aylardır yeni bir emeklilik düzenlemesi için çağrıda bulunurken, Kademeli Emeklilik Düzenlemesi gündeme gelmişti.