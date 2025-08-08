EYT’yi kaçıranlar dikkat! TBMM’ye flaş yasa teklifi sunuldu

Özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde fiilen çalışmaya başlayan ancak SGK girişi staj ya da çıraklık sigortası nedeniyle daha sonra yapılan kişiler, bu yasa sayesinde EYT kapsamına dahil olabilecek. Böylece bu kişiler de yaş şartı olmadan emekli olma hakkı kazanabilecek.