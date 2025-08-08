EYT’yi kaçıranlar dikkat! TBMM’ye flaş yasa teklifi sunuldu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan yüz binlerce kişi için umut ışığı doğdu. TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifi kabul edilirse, staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılacak, geriye dönük borçlanma imkanıyla milyonlara erken emeklilik yolu açılacak.
2023 yılında yürürlüğe giren EYT yasasıyla yaklaşık 3 milyon kişi yaş şartı olmadan emekli oldu.
Ancak bu kapsam dışında kalan, özellikle staj ve çıraklık sigortasıyla işe başlayan yüz binlerce kişi sistem dışında kaldı. Uzun süredir çözüm bekleyen bu kesim için kritik bir adım geldi.
Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını hedefliyor.
Teklife göre, çıraklık ve staj dönemleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilecek. Böylece bu süreler için geriye dönük borçlanma imkanı doğacak.
YASA TEKLİFİ NE GETİRİYOR?
Teklifin en dikkat çekici yönü, 5510 sayılı kanunun 41. maddesine eklenecek yeni bentle birlikte, çıraklık ve staj süresine ilişkin yapılan borçlanmaların, sigorta başlangıç tarihi olarak sayılacak olması.
Eğer yasa kabul edilirse, Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek ve yürütmesini Cumhurbaşkanı üstlenecek.
KİMLER YARARLANACAK?
Yeni düzenleme, aday çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, ortaöğretim ve yükseköğretimde staj yapanlar, kamu destekli projelerde çalışan bursiyerler ile üniversitelerde yarı zamanlı çalışan öğrencileri kapsıyor.
Bu kişiler, yasa yürürlüğe girdikten sonraki üç ay içinde başvuruda bulunurlarsa, geçmişteki staj ve çıraklık sürelerini borçlanarak sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekebilecek.
Özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde fiilen çalışmaya başlayan ancak SGK girişi staj ya da çıraklık sigortası nedeniyle daha sonra yapılan kişiler, bu yasa sayesinde EYT kapsamına dahil olabilecek. Böylece bu kişiler de yaş şartı olmadan emekli olma hakkı kazanabilecek.