EYT'yi az farkla kaçıranlara yeni formül
EYT yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunmakta. Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek.
Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir.
• Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor.
• Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor.
• Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.
• Kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de kök aylıkları ne olursa olsun alacakları aylık 7.500 lira olacak.
İşte EYT'yi az farkla kaçıranların erken emeklilik konusunda merak edilenlerin yanıtları...
Nisan 1997'de ilk primi ödemiş ve Ocak 2010'da 3.600'ü doldurmuş kadın çalışan ne zaman kısmi emekli olabilir?
• 9 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlangıç sigortası olan kadınlar; 15 yıl, 3600 prim günü ve 50 yaşını tamamlamak suretiyle emekli olabilir.
• 3.600 gün prim ödeme sayısını 24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında doldurduğu için 15 yıllık sigorta süresi ve yaş şartını 25 Mayıs 20211 tarihinden sonra yerine getireceği için kısmi olarak 58 yaşında emekliliğe hak kazanır.
• Sigortalıların kısmi yaşlılık aylağına hak kazanacağı kademeli yaş haddi,( kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş, 15 yıl çalışma süresi 3.600 prim gün sayısı) hangisi en son sağlandıysa bunun sağlandığı tarihe göre emeklilik hesabı yapılıyor.
Hangi sigortalılar daha kolay şartlar ile yaşlılık aylığına hak kazanır?
• Çalışmaya başladığı tarihten önce malul olanlar, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar,
• çalışma gücü kaybı olanlar,
• maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanlar,
• erken yaşlandığı tespit edilenler,
• özel olarak korunmakta ve bu sigortalıların daha kolay şartlarda emekli olabilmelerine imkân tanınıyor.