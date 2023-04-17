EYT'yi az farkla kaçıranlara yeni formül

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir.

• Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor.

• Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor.

• Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.

• Kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de kök aylıkları ne olursa olsun alacakları aylık 7.500 lira olacak.

İşte EYT'yi az farkla kaçıranların erken emeklilik konusunda merak edilenlerin yanıtları...