EYT'yi kaçıranlara yeni formül: Kısmı emeklilik
EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için 'kısmı emeklilik formülü’ gündemde. Buna göre EYT'den faydalanamayanlar 15 yıl ve 3600 prim günü ile erken emeklilik hakkına kavuşacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini az farkla kaçıranlara ‘kısmı emeklilik formülü’ geliyor. Kısmı emeklilik formülünün nasıl işleyeceğine dair ayrıntıları CNN Türk Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ile değerlendirdi.
Kaya'nın CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'a açıklamaları şu şekilde:
- Kısmi emeklilik dediğimiz 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayanlar 8 Eylül 1999 tarihinde önce kadınlar 50 yaşında, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 2014 yılının mayıs ayından itibaren onlarda kademeli yaş sınırına tabi olduğu için kadınlar 58 yaşında, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar.
- Bu EYT yasası çıktığında bu kesimi ilgilendiren nokta eksik bırakılmıştı. Hükümet bunun ile ilgili bir adım attı ve kısmi emeklilik şartlarını yürürlüğe getirecek. Çalışanımız, emekli adayımız kadınlardaki 58 yaş sınırı 50’ye, erkeklerdeki 60 yaş sınırı 55’e düşürüldüğü takdirde 3600 prim gün sayısını da tamamlamışsa emekli olabilecek.
İşe giriş tarihi EYT'yi sağlamasına rağmen EYT'den yararlanamayan vatandaşlar ne yapacak?Bu noktada iki noktayı ele alıyoruz.
1- HİZMET TESPİT DAVASI
Kaya şöyle devam etti:
- Vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumunun arşiv kayıtlarının incelenmesi için eğer günsüz girişleri var ise, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalıştığına eminse Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edecekler ve arşiv kayıtlarını inceleyecekler. Gününün olup olmadığını tespit ettirmeleri gerekiyor.