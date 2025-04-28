Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor?

Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası bankalar arasında mevduat faiz yarışında rekabet hız kazandı. Peki, hangi banka 1 milyon TL'ye en yüksek faiz getirisini sunuyor? İşte 28 Nisan 2025 itibarıyla güncel faiz oranları ve kazanç tabloları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz oranını artırmasının ardından bankalar mevduat faizlerini yukarı çekti. Faiz artışı, yatırımcılar için yeni fırsatların kapısını aralarken, bankalar arasındaki rekabet de yeniden hız kazandı.

1 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 2

Özellikle 1 aylık (32 günlük) vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bazı bankalar, kısa vadeli mevduatlarda faiz oranlarını yüzde 50 seviyelerine kadar yükseltti. Yatırımcılar, hangi bankanın daha yüksek getiri sunduğunu araştırmaya başladı.

2 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 3

Haber Global’in 28 Nisan 2025 tarihli verilerine göre, bankalar arasında 1 milyon TL'lik mevduat için 1 aylık getiriler değişkenlik gösteriyor. 

İşte banka banka faiz oranları ve getiriler:

3 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 4

Odeabank

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 1.036.515 TL
Net Kazanç: 36.515 TL

4 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 5

Akbank

Faiz Oranı: % 47,5
Vade Sonu Tutar: 1.035.397 TL
Net Kazanç: 35.397 TL

5 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 6

TEB

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL
Net Kazanç: 37.260 TL

6 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 7

Fibabank

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 1.036.515 TL
Net Kazanç: 36.515 TL

7 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 8

Türkiye Finans

Faiz Oranı: % 48,5
Vade Sonu Tutar: 1.036.142 TL
Net Kazanç: 36.142 TL

8 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 9

Garanti BBVA

Faiz Oranı:% 47
Vade Sonu Tutar:1.035.025 TL
Net Kazanç: 35.025 TL

9 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 10

Denizbank

Faiz Oranı: % 48,5
Vade Sonu Tutar: 1.036.142 TL
Net Kazanç: 36.142 TL

10 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 11

QNB

Faiz Oranı: % 49,5
Vade Sonu Tutar: 1.036.888 TL
Net Kazanç: 36.888 TL

11 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 12

ING

Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 1.035.770 TL
Net Kazanç: 35.770 TL

12 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 13

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 1.029.436 TL
Net Kazanç: 29.436 TL

13 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 14

Vakıf Katılım

Faiz Oranı: % 34,29
Vade Sonu Tutar: 1.025.553 TL
Net Kazanç: 25.553 TL

14 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 15

Yapı Kredi

Faiz Oranı: % 42
Vade Sonu Tutar: 1.031.299 TL
Net Kazanç: 31.299 TL

15 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 16

HSBC

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL
Net Kazanç: 37.260 TL

16 17
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor? - Resim: 17

HALKBANK

Faiz Oranı: % 42
Vade Sonu Tutar: 1.031.299 TL
Net Kazanç: 31.299 TL

17 17