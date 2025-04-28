Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor?

Özellikle 1 aylık (32 günlük) vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bazı bankalar, kısa vadeli mevduatlarda faiz oranlarını yüzde 50 seviyelerine kadar yükseltti. Yatırımcılar, hangi bankanın daha yüksek getiri sunduğunu araştırmaya başladı.