Faiz artışı sonrası yarış kızıştı: 1 milyon TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor?
Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası bankalar arasında mevduat faiz yarışında rekabet hız kazandı. Peki, hangi banka 1 milyon TL'ye en yüksek faiz getirisini sunuyor? İşte 28 Nisan 2025 itibarıyla güncel faiz oranları ve kazanç tabloları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz oranını artırmasının ardından bankalar mevduat faizlerini yukarı çekti. Faiz artışı, yatırımcılar için yeni fırsatların kapısını aralarken, bankalar arasındaki rekabet de yeniden hız kazandı.
Özellikle 1 aylık (32 günlük) vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bazı bankalar, kısa vadeli mevduatlarda faiz oranlarını yüzde 50 seviyelerine kadar yükseltti. Yatırımcılar, hangi bankanın daha yüksek getiri sunduğunu araştırmaya başladı.
Haber Global’in 28 Nisan 2025 tarihli verilerine göre, bankalar arasında 1 milyon TL'lik mevduat için 1 aylık getiriler değişkenlik gösteriyor.
İşte banka banka faiz oranları ve getiriler:
Odeabank
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 1.036.515 TL
Net Kazanç: 36.515 TL
Akbank
Faiz Oranı: % 47,5
Vade Sonu Tutar: 1.035.397 TL
Net Kazanç: 35.397 TL
TEB
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL
Net Kazanç: 37.260 TL
Fibabank
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 1.036.515 TL
Net Kazanç: 36.515 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: % 48,5
Vade Sonu Tutar: 1.036.142 TL
Net Kazanç: 36.142 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı:% 47
Vade Sonu Tutar:1.035.025 TL
Net Kazanç: 35.025 TL
Denizbank
Faiz Oranı: % 48,5
Vade Sonu Tutar: 1.036.142 TL
Net Kazanç: 36.142 TL
QNB
Faiz Oranı: % 49,5
Vade Sonu Tutar: 1.036.888 TL
Net Kazanç: 36.888 TL
ING
Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 1.035.770 TL
Net Kazanç: 35.770 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 1.029.436 TL
Net Kazanç: 29.436 TL
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: % 34,29
Vade Sonu Tutar: 1.025.553 TL
Net Kazanç: 25.553 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: % 42
Vade Sonu Tutar: 1.031.299 TL
Net Kazanç: 31.299 TL
HSBC
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 1.037.260 TL
Net Kazanç: 37.260 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: % 42
Vade Sonu Tutar: 1.031.299 TL
Net Kazanç: 31.299 TL