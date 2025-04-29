Faiz artışı sonrası yarış kızıştı:500 Bin TL'ye hangi banka en yüksek getiriyi sağlıyor?
17 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz artırımı kararı, bankaların mevduat faiz oranlarına da yansıdı. Bazı bankalarda faiz oranı yüzde 50’ye yaklaşırken, yüksek getiri vadeden mevduat hesapları yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı.
500 bin TL’lik bir mevduatın 32 günlük getirisi de dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Son verilere göre, en yüksek faiz oranı %50 seviyesinde bulunuyor. Bu oranla 32 gün vadede 500 bin TL’lik birikimin net getirisi yaklaşık 18.630 TL oldu.
Banka banka mevduat faiz oranları ve 32 günlük getiriler:
CEPTETEB
Faiz oranı: %50,00
Net kazanç: 18.630 TL
Vade sonu tutar: 518.630 TL
Odea (Marifetli Hesap)
Faiz oranı: %49,00
Net kazanç: 18.258 TL
Vade sonu tutar: 518.258 TL
Fibabanka
Faiz oranı: %49,00
Net kazanç: 18.258 TL
Vade sonu tutar: 518.258 TL
DenizBank
Faiz oranı: %48,50
Net kazanç: 18.071 TL
Vade sonu tutar: 518.071 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: %48,50
Net kazanç: 18.071 TL
Vade sonu tutar: 518.071 TL
Akbank
Faiz oranı: %48,00
Net kazanç: 17.885 TL
Vade sonu tutar: 517.885 TL
ING
Faiz oranı: %48,00
Net kazanç: 17.885 TL
Vade sonu tutar: 517.885 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %47,00
Net kazanç: 17.512 TL
Vade sonu tutar: 517.512 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: %46,50
Net kazanç: 17.326 TL
Vade sonu tutar: 517.326 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: %35,50
Net kazanç: 13.227 TL
Vade sonu tutar: 513.227 TL
Yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının sürdüğü bu dönemde, farklı bankaların sunduğu oranları karşılaştırarak en uygun kazanç fırsatını değerlendirme arayışında.