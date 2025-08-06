Faiz indirimleri kapıda, bankalar yarışa girdi! 125 bin TL ihtiyaç kredisinde aylık taksit ne kadar oldu?
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sinyali sonrası ihtiyaç kredisi oranlarında düşüş hızlandı. Bankalar 12, 24 ve 36 ay vadede oranları güncelledi. Peki 125 bin TL kredi çeken bir kişi hangi vadede ne kadar ödüyor? İşte en uygun oranlar ve güncel geri ödeme tabloları...
Temmuz ayı enflasyonunun tahminlerin altında kalması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Eylül ayında 300 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği beklentisini güçlendirdi.
Türkiye Gazetesi'ne göre, politika faizi şu an %43 seviyesinde bulunurken, yeni bir indirimle birlikte %40 seviyesine düşüş ihtimali konuşuluyor.
Bu beklenti, bankaların ihtiyaç kredisi oranlarında da hızlı revizyonlara yol açtı. 6 Ağustos 2025 itibarıyla birçok banka 12, 24 ve 36 ay vadelerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü.
En düşük oranlar dikkat çekerken, kredi kullanmak isteyen tüketiciler için cazip geri ödeme planları oluştu.
Kısa vadeli kredi tercih edenler için 1 yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük faiz oranı %3,39 olarak öne çıkıyor. Bu oranı şu bankalar sunuyor:
TEB: %3,39
Alternatif Bank: %3,59
QNB: %3,64
Getir Finans: %3,65
ING: %3,79
125 bin TL’lik ihtiyaç kredisinin 12 ay vade ve %3,39 faiz oranıyla geri ödemesi:
Aylık taksit: 13.635 TL
Toplam geri ödeme: 164.344 TL
Orta vadeli kredi seçeneklerinde ise 24 ay için en düşük faiz oranı yine %3,39 oldu. Bu oranı sunan bankalar:
TEB, ING, Alternatif Bank: %3,39
Garanti BBVA: %3,49
On Dijital: %3,49
125 bin TL’lik kredinin 24 ay vade ile geri ödemesi:
Aylık taksit: 8.543 TL
Toplam geri ödeme: 205.763 TL
Uzun vadeli ödeme planı isteyen tüketiciler için 3 yıl vadede en düşük oran %2,99 ile ING tarafından sunuluyor. Diğer öne çıkan oranlar ise şöyle:
QNB: %3,04
Alternatif Bank: %3,09
Garanti BBVA: %3,29
TEB: %3,39
125 bin TL’lik kredinin 36 ay vade ile geri ödemesi:
Aylık taksit: 6.508 TL
Toplam geri ödeme: 234.280 TL