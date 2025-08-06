Faiz indirimleri kapıda, bankalar yarışa girdi! 125 bin TL ihtiyaç kredisinde aylık taksit ne kadar oldu?

Uzun vadeli ödeme planı isteyen tüketiciler için 3 yıl vadede en düşük oran %2,99 ile ING tarafından sunuluyor. Diğer öne çıkan oranlar ise şöyle:

QNB: %3,04

Alternatif Bank: %3,09

Garanti BBVA: %3,29

TEB: %3,39