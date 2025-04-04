Faiz oranları güncellendi! 300 bin TL’yi 1 ay vadeli yatıran ne kadar kazanacak?
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yüksek faiz arayışında olan yatırımcılar için en yüksek getiriyi sunan bankalar da belli oldu.
Mevduat faiz oranlarına göre 300 bin TL’yi 1 aylık (32 günlük) vadeli hesapta değerlendirenlerin elde edeceği kazanç bankadan bankaya değişiyor.
En yüksek faizi yüzde 48 ile Fibabanka sunarken, en düşük faiz oranı yüzde 35,24 ile Vakıf Katılım’da görüldü.
Fibabanka’da 300 bin TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi 53 bin 655 TL olurken, QNB Finansbank,
Türkiye Finans ve ING’de faiz oranı yüzde 47 seviyesinde gerçekleşti. Bu bankalarda aynı tutarın getirisi 52 bin 537 TL olarak hesaplandı.
Akbank, TEB ve DenizBank ise yüzde 46 faiz oranıyla 300 bin TL’ye 51 bin 419 TL kazanç sağlıyor.
Garanti BBVA’da faiz oranı yüzde 45 olarak açıklanırken, 1 aylık net kazanç 50 bin 301 TL’ye karşılık geliyor.
Türkiye İş Bankası’nda faiz oranı yüzde 39,5 olarak belirlenirken, 300 bin TL’lik mevduatın getirisi 44 bin 153 TL oldu.
Yapı Kredi’de faiz oranı yüzde 39 seviyesinde ve bu bankada 32 günlük kazanç 43 bin 595 TL olarak hesaplandı.
Vakıf Katılım ise yüzde 35,24 ile en düşük kâr oranını sunuyor.
Bu bankada 300 bin TL’lik mevduatın getirisi 39 bin 392 TL olarak hesaplandı.
Mevduat faiz oranlarının günlük olarak değişebileceği unutulmamalı. Yatırım yapmadan önce güncel oranlar için bankalarla iletişime geçmek faydalı olacaktır.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.