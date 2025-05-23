Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı!
Mevduat faiz oranlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların yakın takibinde. Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler, "450 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar?" sorusunun yanıtını merak ediyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 450 bin TL'nin 32 günlük net getirisi, faiz oranına ve stopaj kesintisine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
2 14
3 14
4 14
5 14
6 14
7 14
8 14
9 14
10 14
11 14
12 14
13 14
14 14