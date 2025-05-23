Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı!

Mevduat faiz oranlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların yakın takibinde. Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler, "450 bin TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 1

Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 450 bin TL'nin 32 günlük net getirisi, faiz oranına ve stopaj kesintisine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 2
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 3
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 4
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 5
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 6
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 7
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 8
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 9
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 10
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 11
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 12
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 13
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Faiz oranları güncellendi: 450 bin TL’nin 1 aylık getirisi şaşırttı! - Resim: 14
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