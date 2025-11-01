Faiz oranları güncellendi! 500 bin TL’ye en yüksek kazanç veren bankalar açıklandı

Mevduat faizlerinde yeni oranlar açıklandı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar arasında en yüksek faiz yüzde 48 oldu. 1 Kasım 2025 itibarıyla 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları ve kazanç tutarları

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL

TEB

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %41,50
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %45,75
Net Kazanç: 16.545,20 TL
Vade Sonu Tutar: 516.545,20 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL

ON BANK

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 16.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 516.997,26 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 17.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 17.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 14.465,76 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,76 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL

HSBC

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.373,97 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 13.380,83 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,83 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %42,75
Net Kazanç: 15.460,28 TL
Vade Sonu Tutar: 515.460,28 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %31
Net Kazanç: 11.210,96 TL
Vade Sonu Tutar: 511.210,96 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %34
Net Kazanç: 12.295,89 TL
Vade Sonu Tutar: 512.295,89 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 17.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %43,50
Net Kazanç: 15.731,50 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,50 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL

ING

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 16.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 516.997,26 TL

