Faiz oranları güncellendi! 500 bin TL’ye en yüksek kazanç veren bankalar açıklandı
Mevduat faizlerinde yeni oranlar açıklandı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar arasında en yüksek faiz yüzde 48 oldu. 1 Kasım 2025 itibarıyla 500 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu. İşte banka banka güncel faiz oranları ve kazanç tutarları
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.273,97 TL
TEB
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %41,50
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu Tutar: 515.008,22 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %45,75
Net Kazanç: 16.545,20 TL
Vade Sonu Tutar: 516.545,20 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL
ON BANK
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 16.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 516.997,26 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 17.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 17.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 16.635,61 TL
Vade Sonu Tutar: 516.635,61 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 14.465,76 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,76 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 15.912,33 TL
Vade Sonu Tutar: 515.912,33 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516.373,97 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 13.380,83 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,83 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %42,75
Net Kazanç: 15.460,28 TL
Vade Sonu Tutar: 515.460,28 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %31
Net Kazanç: 11.210,96 TL
Vade Sonu Tutar: 511.210,96 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %34
Net Kazanç: 12.295,89 TL
Vade Sonu Tutar: 512.295,89 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 17.358,91 TL
Vade Sonu Tutar: 517.358,91 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %43,50
Net Kazanç: 15.731,50 TL
Vade Sonu Tutar: 515.731,50 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 14.827,39 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,39 TL
ING
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 16.997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 516.997,26 TL