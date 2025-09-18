Faiz oranları güncellendi! 750 bin TL’lik mevduata 32 gün sonunda çarpıcı getiri
Bankaların faiz yarışı hızlandı. 750 bin TL’yi 32 günlüğüne vadeli mevduata yatıranlar için getiriler belli oldu. İşte banka banka faiz oranları ve net kazanç listesi…
Vatandaşlar, yüksek faiz oranları karşısında birikimlerini değerlendirmek için vadeli mevduat hesaplarına yöneliyor. 750 bin TL’lik birikimini 32 gün vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için bankaların güncel faiz oranları ve getiri hesaplamaları belli oldu.
İşte banka banka 32 günlük vadede net kazançlar…
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 23.328,18 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328,18 TL
ON Dijital Bankacılık – ON Plus
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 22.950,21 TL
Vade Sonu Tutar: 772.950,21 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 23.832,92 TL
Vade Sonu Tutar: 773.832,92 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 22.464,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.464,18 TL
Odea – Oksijen Hesap
Faiz Oranı: %45,5
Aylık Getiri: 20.952,85 TL
Vade Sonu Tutar: 770.952,85 TL
getirfinans – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.154,44 TL
Vade Sonu Tutar: 772.154,44 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.815,77 TL
Vade Sonu Tutar: 772.815,77 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.054,79 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054,79 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 23.054,79 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054,79 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı Oranı: %41,74
Aylık Getiri: 22.642,52 TL
Vade Sonu Tutar: 772.642,52 TL
Enpara.com – Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 22.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 772.512,33 TL
İş Bankası – Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 18.986,30 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986,30 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Aylık Getiri: 26.038,36 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038,36 TL
Akbank – Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 23.868,49 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,49 TL
Şekerbank – E-Mevduat Hesap
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 20.613,70 TL
Vade Sonu Tutar: 770.613,70 TL