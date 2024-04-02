Faiz oranları rekora koşuyor: 300 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Enflasyona karşı parasını korumaya çalışan vatandaş ya altına ya da dolara yöneldi. Merkez Bankası'ndan gelen sürpriz faiz artırımı ile birlikte mevduat hesaplarına yeniden yönelme başlandı. Seçimlerin ardından dolar ve gram altındaki düşüşten kaynaklı elinde Türk Lirası olan bankaların mevduat faiz oranlarını araştırmaya başladı. 300 bin liranın getirisi bakın kaç para oldu?