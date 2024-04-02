Faiz oranları rekora koşuyor: 300 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın Yerel Seçimlerden önce sürpriz faiz artırımı ile bankaların mevduat faiz oranlarında rekor kırıldı. Nisan ayına girilmesi ile birlikte faiz oranları güncellendi. Vatandaş '32 günlük en yüksek faiz veren banka', '32 günlük mevduat faiz oranı ne kadar?' sorularının cevabını arıyor
Enflasyona karşı parasını korumaya çalışan vatandaş ya altına ya da dolara yöneldi. Merkez Bankası'ndan gelen sürpriz faiz artırımı ile birlikte mevduat hesaplarına yeniden yönelme başlandı. Seçimlerin ardından dolar ve gram altındaki düşüşten kaynaklı elinde Türk Lirası olan bankaların mevduat faiz oranlarını araştırmaya başladı. 300 bin liranın getirisi bakın kaç para oldu?
Nisan ayı itibariyle mevduat faiz oranlarını yükselten bankalar oranları yüzde 58'e kadar çekti. 3 aylık ve üzeri mevduat seçenlere özel, Kur Korumalı Mevduat hesaplarından TL Mevduatlarına geçen ve yeni gelen müşterilere özel bankalar yüksek faiz oranları sunuyor. Bankalar arasında yüzde 60'a çıkan oranlarda mevcut.
300 BİN TL'NİN BANKA BANKA AYLIK GETİRİSİ
Halk Bank
Faiz oranı: Yüzde 39 (3 ay mevduat seçenlere yüzde 40 faiz oranı sunuluyor)
Aylık net getiri: 9.718,04 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: Yüzde 40 (3 ay mevduat seçenlere yüzde 42 faiz oranı sunuluyor)
Aylık net getiri: 9.967,21 TL