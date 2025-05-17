Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor?

Merkez Bankası'nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar sonrası, bankaların mevduat faiz oranlarında dikkat çekici yükselişler yaşandı. 17 Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen oranlarla birlikte, 600 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 1

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve uyguladığı yeni politikalar sonrası, bankaların mevduat faiz oranları hızla yükseldi. Dövizden Türk Lirası’na dönüşü teşvik eden hamleler, yatırımcıları yeniden TL mevduata yönlendirdi. 

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 2

Özellikle 1 ay (32 gün) vadeli mevduat faizleri yüzde 53 seviyelerine kadar çıktı. Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağını öngörüyor.

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 3

İşte 600 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi:

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 621.462 TL
Net Kazanç 21.462 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 5

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 621.909 TL
Net Kazanç 21.909 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 6

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 622.803 TL
Net Kazanç 22.803 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 7

FİBABANKA

Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 623.698 TL
Net Kazanç 23.698 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 8

DENİZBANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 622.356 TL
Net Kazanç 22.356 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 9

AKBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 621.685 TL
Net Kazanç 21.685 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 10

ING

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 622.803 TL
Net Kazanç 22.803 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 11

TEB

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 623.250 TL
Net Kazanç 23.250 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 12

ON PLUS

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 13

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 623.250 TL
Net Kazanç 23.250 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 14

ENPARA

Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 619.003 TL
Net Kazanç 19.003 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 15

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 623.698 TL
Net Kazanç 23.698 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 16

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 617.661 TL
Net Kazanç 17.661 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 17

N KOLAY

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL
Sınırsız Hesap

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 18

ODEA

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 622.803 TL
Net Kazanç 22.803 TL

18 26
Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 19

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 622.356 TL
Net Kazanç 22.356 TL

19 26
Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 20

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 615.332 TL
Net Kazanç 15.332 TL

20 26
Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 21

HSBC

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 622.356 TL
Net Kazanç 22.356 TL

21 26
Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 22

ŞEKERBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 621.909 TL
Net Kazanç 21.909 TL

22 26
Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 23

ICBC

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 618.779 TL
Net Kazanç 18.779 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 24

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 618.779 TL
Net Kazanç 18.779 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 25

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 614.894 TL
Net Kazanç 14.894 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor? - Resim: 26

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 33
Vade Sonu Tutar 614.755 TL
Net Kazanç 14.755 TL

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mevduat faiz