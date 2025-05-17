Faiz oranları zirve yaptı: 600 bin TL'yi bankaya yatıran ne kadar kazanıyor?
Merkez Bankası'nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar sonrası, bankaların mevduat faiz oranlarında dikkat çekici yükselişler yaşandı. 17 Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen oranlarla birlikte, 600 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi belli oldu.
Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve uyguladığı yeni politikalar sonrası, bankaların mevduat faiz oranları hızla yükseldi. Dövizden Türk Lirası’na dönüşü teşvik eden hamleler, yatırımcıları yeniden TL mevduata yönlendirdi.
Özellikle 1 ay (32 gün) vadeli mevduat faizleri yüzde 53 seviyelerine kadar çıktı. Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağını öngörüyor.
İşte 600 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 621.462 TL
Net Kazanç 21.462 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 621.909 TL
Net Kazanç 21.909 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 622.803 TL
Net Kazanç 22.803 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 623.698 TL
Net Kazanç 23.698 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 622.356 TL
Net Kazanç 22.356 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 621.685 TL
Net Kazanç 21.685 TL
ING
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 622.803 TL
Net Kazanç 22.803 TL
TEB
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 623.250 TL
Net Kazanç 23.250 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 623.250 TL
Net Kazanç 23.250 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 619.003 TL
Net Kazanç 19.003 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 623.698 TL
Net Kazanç 23.698 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 617.661 TL
Net Kazanç 17.661 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 621.015 TL
Net Kazanç 21.015 TL
Sınırsız Hesap
ODEA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 622.803 TL
Net Kazanç 22.803 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 622.356 TL
Net Kazanç 22.356 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 615.332 TL
Net Kazanç 15.332 TL
HSBC
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 622.356 TL
Net Kazanç 22.356 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 621.909 TL
Net Kazanç 21.909 TL
ICBC
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 618.779 TL
Net Kazanç 18.779 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 618.779 TL
Net Kazanç 18.779 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 614.894 TL
Net Kazanç 14.894 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 33
Vade Sonu Tutar 614.755 TL
Net Kazanç 14.755 TL