Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor

Haziran 2025 itibarıyla vadeli mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından bankalar 1 ay vadeli mevduat faizlerini yüzde 52 seviyesine kadar çıkardı. Peki, 10 milyon TL’si olan bir yatırımcı hangi bankada ne kadar kazanç elde eder?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit bırakma kararı almasının ardından, bankalar mevduat faiz oranlarında yeniden artışa gitti. Yatırımcılar ise “Hangi banka en yüksek faizi veriyor?” sorusunun peşine düştü.

1 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 2

Haziran ayı itibarıyla bankalar 1 ay (32 gün) vadeli mevduatlarda faiz oranlarını yüzde 52 seviyesine kadar yükseltti.

2 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 3

İşte 10 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi şöyle:

3 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 10.357.699 TL
Net Kazanç: 357.699 TL

4 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 10.361.425 TL
Net Kazanç: 361.425 TL

5 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 6

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: % 52
Vade Sonu Tutar: 10.387.507 TL
Net Kazanç: 387.507 TL

6 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 7

FİBABANKA

Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 10.372.603 TL
Net Kazanç: 372.603 TL

7 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 8

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %37.75
Vade Sonu Tutar: 10.281.315 TL
Net Kazanç: 281.315 TL

8 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 9

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 10.357.699 TL
Net Kazanç: 357.699 TL

9 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 10

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %45
Vade Sonu Tutar: 10.335.342 TL
Net Kazanç: 335.342 TL

10 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 11

ING

Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 10.380.055 TL
Net Kazanç: 380.055 TL

11 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 12

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 1.544.153 TL
Net Kazanç: 44.153 TL

12 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 13

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: % 34,29
Vade Sonu Tutar: 10.294.356 TL
Net Kazanç: 294.356 TL

13 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 14

ALBARAKA

Faiz Oranı: % 33.1
Vade Sonu Tutar: 10.248.228 TL
Net Kazanç: 248.228 TL

14 15
Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor - Resim: 15

ZİRAAT KATILIM

Faiz Oranı: % 30
Vade Sonu Tutar: 10.223.562 TL
Net Kazanç: 223.562 TL

15 15
mevduat faiz