Faiz rekabeti kızıştı! 10 milyon TL’ye en çok getiriyi bu banka veriyor
Haziran 2025 itibarıyla vadeli mevduat faizleri yeniden yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından bankalar 1 ay vadeli mevduat faizlerini yüzde 52 seviyesine kadar çıkardı. Peki, 10 milyon TL’si olan bir yatırımcı hangi bankada ne kadar kazanç elde eder?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit bırakma kararı almasının ardından, bankalar mevduat faiz oranlarında yeniden artışa gitti. Yatırımcılar ise “Hangi banka en yüksek faizi veriyor?” sorusunun peşine düştü.
Haziran ayı itibarıyla bankalar 1 ay (32 gün) vadeli mevduatlarda faiz oranlarını yüzde 52 seviyesine kadar yükseltti.
İşte 10 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 10.357.699 TL
Net Kazanç: 357.699 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 10.361.425 TL
Net Kazanç: 361.425 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: % 52
Vade Sonu Tutar: 10.387.507 TL
Net Kazanç: 387.507 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 10.372.603 TL
Net Kazanç: 372.603 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %37.75
Vade Sonu Tutar: 10.281.315 TL
Net Kazanç: 281.315 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 10.357.699 TL
Net Kazanç: 357.699 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %45
Vade Sonu Tutar: 10.335.342 TL
Net Kazanç: 335.342 TL
ING
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 10.380.055 TL
Net Kazanç: 380.055 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39,5
Vade Sonu Tutar: 1.544.153 TL
Net Kazanç: 44.153 TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: % 34,29
Vade Sonu Tutar: 10.294.356 TL
Net Kazanç: 294.356 TL
ALBARAKA
Faiz Oranı: % 33.1
Vade Sonu Tutar: 10.248.228 TL
Net Kazanç: 248.228 TL
ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı: % 30
Vade Sonu Tutar: 10.223.562 TL
Net Kazanç: 223.562 TL