Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor?

30 Mayıs 2025 itibarıyla mevduat faiz oranlarında dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 5 milyon TL’nin 32 günlük (1 aylık) mevduat getirisi netleşti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı artışlar ve Türk lirasına geçişi teşvik eden uygulamalar, yatırımcıların ilgisini yeniden TL mevduata yöneltti. Mevduat faiz oranları son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle 1 aylık (32 gün) vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 53’e kadar çıktı.



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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 2

5 milyon TL’nin 1 aylık getirisi banka banka şöyle:

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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 3

Fibabanka
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 193.753 TL
Vade Sonu Tutar: 5.193.753 TL

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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 4

Türkiye Finans (Kâr payı)
Kâr Payı: %53
Net Getiri: 197.479 TL
Vade Sonu Tutar: 5.197.479 TL

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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 5

DenizBank
Faiz Oranı: %49,5
Net Getiri: 184.438 TL
Vade Sonu Tutar: 5.184.438 TL

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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 6

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %38,75
Net Getiri: 144.384 TL
Vade Sonu Tutar: 5.144.384 TL

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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 7

Akbank
Faiz Oranı: %49
Net Getiri: 182.575 TL
Vade Sonu Tutar: 5.182.575 TL

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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 8

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48,5
Net Getiri: 180.712 TL
Vade Sonu Tutar: 5.180.712 TL

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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 9

TEB
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 193.753 TL
Vade Sonu Tutar: 5.193.753 TL

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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 10

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Net Getiri: 182.575 TL
Vade Sonu Tutar: 5.182.575 TL

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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 11

ING Türkiye
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 190.027 TL
Vade Sonu Tutar: 5.190.027 TL

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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 12

Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Net Getiri: 147.178 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.178 TL

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Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor? - Resim: 13

Vakıf Katılım (Kâr payı)
Kâr Payı: %34,29
Net Getiri: 127.765 TL
Vade Sonu Tutar: 5.127.765 TL

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