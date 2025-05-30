Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı artışlar ve Türk lirasına geçişi teşvik eden uygulamalar, yatırımcıların ilgisini yeniden TL mevduata yöneltti. Mevduat faiz oranları son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle 1 aylık (32 gün) vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 53’e kadar çıktı.





