Faizde son 4 ayın zirvesi: 5 milyon TL 32 günde ne kazandırıyor?
30 Mayıs 2025 itibarıyla mevduat faiz oranlarında dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 5 milyon TL’nin 32 günlük (1 aylık) mevduat getirisi netleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı artışlar ve Türk lirasına geçişi teşvik eden uygulamalar, yatırımcıların ilgisini yeniden TL mevduata yöneltti. Mevduat faiz oranları son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle 1 aylık (32 gün) vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 53’e kadar çıktı.
5 milyon TL’nin 1 aylık getirisi banka banka şöyle:
Fibabanka
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 193.753 TL
Vade Sonu Tutar: 5.193.753 TL
Türkiye Finans (Kâr payı)
Kâr Payı: %53
Net Getiri: 197.479 TL
Vade Sonu Tutar: 5.197.479 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %49,5
Net Getiri: 184.438 TL
Vade Sonu Tutar: 5.184.438 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %38,75
Net Getiri: 144.384 TL
Vade Sonu Tutar: 5.144.384 TL
Akbank
Faiz Oranı: %49
Net Getiri: 182.575 TL
Vade Sonu Tutar: 5.182.575 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48,5
Net Getiri: 180.712 TL
Vade Sonu Tutar: 5.180.712 TL
TEB
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 193.753 TL
Vade Sonu Tutar: 5.193.753 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Net Getiri: 182.575 TL
Vade Sonu Tutar: 5.182.575 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 190.027 TL
Vade Sonu Tutar: 5.190.027 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Net Getiri: 147.178 TL
Vade Sonu Tutar: 5.147.178 TL
Vakıf Katılım (Kâr payı)
Kâr Payı: %34,29
Net Getiri: 127.765 TL
Vade Sonu Tutar: 5.127.765 TL