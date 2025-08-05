Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Temmuz 2025 döneminde faiz indirimi kararı sonrası bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yeniden düzenledi. Peki, 12 ay vadede 100.000 TL için en güncel teklifler nasıl? İşte taksit tutarları ve toplam geri ödeme...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz 2025 döneminde aldığı faiz indirimi kararı, bankaların kredi faiz oranlarında değişikliklere neden oldu. Bu gelişme, ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
İşte Ekonomim'e göre,12 ay vadede 100.000 TL kredi için geri ödeme tutarları:
ON DİJİTAL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.475,20 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.475,20 TL
ALTERNATİFBANK
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 11.071,64 TL
Toplam Ödeme: 133.359,68 TL
QNB
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 11.112,65 TL
Toplam Ödeme: 133.926,80 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 11.120,86 TL
Toplam Ödeme: 133.450,32 TL
ING
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.333,68 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.326,08 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.401,08 TL
NKOLAY
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.397,20 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.397,20 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 11.485,15 TL
Toplam Ödeme: 137.821,80 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %4,30
Aylık Taksit: 11.661,06 TL
Toplam Ödeme: 140.507,72 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 11.821,35 TL
Toplam Ödeme: 142.356,20 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 12.110,82 TL
Toplam Ödeme: 145.904,84 TL
FİBA BANK
Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 12.213,79 TL
Toplam Ödeme: 147.140,48 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 11.821,35 TL
Toplam Ödeme: 141.856,20 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 12.473,03 TL
Toplam Ödeme: 150.251,36 TL
HSBC
Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 12.682,28 TL
Toplam Ödeme: 152.762,36 TL