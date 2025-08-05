Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz 2025 döneminde aldığı faiz indirimi kararı, bankaların kredi faiz oranlarında değişikliklere neden oldu. Bu gelişme, ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.