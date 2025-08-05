Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Temmuz 2025 döneminde faiz indirimi kararı sonrası bankalar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yeniden düzenledi. Peki, 12 ay vadede 100.000 TL için en güncel teklifler nasıl? İşte taksit tutarları ve toplam geri ödeme...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz 2025 döneminde aldığı faiz indirimi kararı, bankaların kredi faiz oranlarında değişikliklere neden oldu. Bu gelişme, ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 2

İşte Ekonomim'e göre,12 ay vadede 100.000 TL kredi için geri ödeme tutarları:

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 3

ON DİJİTAL

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.475,20 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 4

CEPTETEB

Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.475,20 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 5

ALTERNATİFBANK

Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 11.071,64 TL
Toplam Ödeme: 133.359,68 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 6

QNB

Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 11.112,65 TL
Toplam Ödeme: 133.926,80 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 7

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 11.120,86 TL
Toplam Ödeme: 133.450,32 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 8

ING

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.333,68 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 9

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.326,08 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 10

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.401,08 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 11

NKOLAY

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.397,20 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.397,20 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 13

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %4,09
Aylık Taksit: 11.485,15 TL
Toplam Ödeme: 137.821,80 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 14

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,30
Aylık Taksit: 11.661,06 TL
Toplam Ödeme: 140.507,72 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 15

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 11.821,35 TL
Toplam Ödeme: 142.356,20 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 16

AKBANK

Faiz Oranı: %4,83
Aylık Taksit: 12.110,82 TL
Toplam Ödeme: 145.904,84 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 17

FİBA BANK

Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 12.213,79 TL
Toplam Ödeme: 147.140,48 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 18

ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 11.821,35 TL
Toplam Ödeme: 141.856,20 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 19

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 12.473,03 TL
Toplam Ödeme: 150.251,36 TL

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Faizler düştü, gözler kredi hesaplamalarında: 100 bin TL çeken ne kadar geri ödeyecek? - Resim: 20

HSBC

Faiz Oranı: %5,49
Aylık Taksit: 12.682,28 TL
Toplam Ödeme: 152.762,36 TL

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