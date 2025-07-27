Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 43’e çekmesinin ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını aşağı yönlü güncelledi. Peki, güncel oranlarla 100 bin TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? En yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte tüm detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekti. Beklentiler 250-300 baz puan arasında şekillenirken, karar tahmin aralığının üst sınırında gerçekleşti.
Faiz kararının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Birçok bankada geçtiğimiz haftalarda yüzde 50’lere yaklaşan oranlar, artık yüzde 49 bandında sınırlı sayıda bankada bulunabiliyor.
İşte güncel mevduat faiz oranlarıyla 100 bin TL’nin 32 günlük getirisi:
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 103.219 TL
Net Kazanç 3.219 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 103.291 TL
Net Kazanç 3.291 TL
TEB
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.399 TL
Net Kazanç 3.399 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 103.363 TL
Net Kazanç 3.363 TL
ODEA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.399 TL
Net Kazanç 3.399 TL
QNB
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 103.363 TL
Net Kazanç 3.363 TL
ING
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 103.544 TL
Net Kazanç 3.544 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 102.857 TL
Net Kazanç 2.857 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 103.616 TL
Net Kazanç 3.616 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 102.480 TL
Net Kazanç 2.480 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 103.689 TL
Net Kazanç 3.689 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 102.893 TL
Net Kazanç 2.893 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.399 TL
Net Kazanç 3.399 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı % 50
Vade Sonu Tutar 103.616 TL
Net Kazanç 3.616 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 103.038 TL
Net Kazanç 3.038 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 102.532 TL
Net Kazanç 2.532 TL