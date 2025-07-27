Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 43’e çekmesinin ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını aşağı yönlü güncelledi. Peki, güncel oranlarla 100 bin TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? En yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte tüm detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43’e çekti. Beklentiler 250-300 baz puan arasında şekillenirken, karar tahmin aralığının üst sınırında gerçekleşti.

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 2

Faiz kararının ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını güncelledi. Birçok bankada geçtiğimiz haftalarda yüzde 50’lere yaklaşan oranlar, artık yüzde 49 bandında sınırlı sayıda bankada bulunabiliyor. 

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 3

İşte güncel mevduat faiz oranlarıyla 100 bin TL’nin 32 günlük getirisi:

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 103.219 TL
Net Kazanç 3.219 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 5

AKBANK

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 103.291 TL
Net Kazanç 3.291 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 6

TEB

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.399 TL
Net Kazanç 3.399 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 7

DENİZBANK

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 103.363 TL
Net Kazanç 3.363 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 8

ODEA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.399 TL
Net Kazanç 3.399 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 9

QNB

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 103.363 TL
Net Kazanç 3.363 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 10

ING

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 103.544 TL
Net Kazanç 3.544 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 11

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 102.857 TL
Net Kazanç 2.857 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 12

ON PLUS

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 103.616 TL
Net Kazanç 3.616 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 13

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 102.480 TL
Net Kazanç 2.480 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 14

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 103.689 TL
Net Kazanç 3.689 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 15

ENPARA

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 102.893 TL
Net Kazanç 2.893 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 16

N KOLAY

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.399 TL
Net Kazanç 3.399 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 17

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 50
Vade Sonu Tutar 103.616 TL
Net Kazanç 3.616 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 18

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 103.038 TL
Net Kazanç 3.038 TL

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Faizler geriledi! 100 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar - Resim: 19

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 102.532 TL
Net Kazanç 2.532 TL

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mevduat faiz