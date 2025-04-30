Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasının ardından, bankalarda mevduat faiz oranları yükselmeye devam ediyor. 30 Nisan 2025 itibarıyla vadeli mevduat faizleri yüzde 52 seviyesine kadar çıkarken, 400 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi de bankalara göre değişkenlik gösterdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 1

Kısa vadeli birikimini değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

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Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 2

En yüksek faiz oranını yüzde 52 ile Alternatif Bank sunarken, bu bankada 400 bin TL’nin 1 aylık getirisi net 15.500 TL’ye ulaşıyor. İşte bankalara göre güncel oranlar ve 400 bin TL’nin 1 aylık net getirisi:

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Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 3

Alternatif Bank – %52 faiz
🟢 Net kazanç: 15.500 TL
💰 Vade sonu tutar: 415.500 TL


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Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 4

QNB Finansbank – %50 faiz
🟢 Net kazanç: 14.904 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.904 TL

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Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 5

ODEA Bank – %50 faiz
🟢 Net kazanç: 14.904 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.904 TL

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Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 6


FİBABANKA / Şekerbank – %49 faiz
🟢 Net kazanç: 14.606 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.606 TL




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Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 7

DenizBank / Türkiye Finans / ON Plus – %48,5 faiz
🟢 Net kazanç: 14.457 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.457 TL

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Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 8

ING – %48 faiz
🟢 Net kazanç: 14.308 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.308 TL

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Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 9

Garanti BBVA / Akbank – %47,5 faiz
🟢 Net kazanç: 14.159 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.159 TL

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Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 10


Getir Finans / N Kolay – %47 faiz
🟢 Net kazanç: 14.010 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.010 TL

Ziraat Bankası – %33 faiz
🔴 Net kazanç: 9.837 TL
💰 Vade sonu tutar: 409.837 TL

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Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu - Resim: 11

Enpara – %42,5 faiz
🔵 Net kazanç: 12.668 TL
💰 Vade sonu tutar: 412.668 TL

Halkbank – %42 faiz
🔵 Net kazanç: 12.519 TL
💰 Vade sonu tutar: 412.519 TL

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Türkiye İş Bankası – %39,5 faiz
🔵 Net kazanç: 11.774 TL
💰 Vade sonu tutar: 411.774 TL

Yapı Kredi – %38 faiz
🔵 Net kazanç: 11.327 TL
💰 Vade sonu tutar: 411.327 TL

Vakıf Katılım – %34,29 kâr oranı
🔴 Net kazanç: 10.221 TL
💰 Vade sonu tutar: 410.221 TL

Albaraka Türk – %33,31 kâr oranı
🔴 Net kazanç: 9.929 TL
💰 Vade sonu tutar: 409.929 TL

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faiz Bankası