Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasının ardından, bankalarda mevduat faiz oranları yükselmeye devam ediyor. 30 Nisan 2025 itibarıyla vadeli mevduat faizleri yüzde 52 seviyesine kadar çıkarken, 400 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi de bankalara göre değişkenlik gösterdi.
Kısa vadeli birikimini değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı.
En yüksek faiz oranını yüzde 52 ile Alternatif Bank sunarken, bu bankada 400 bin TL’nin 1 aylık getirisi net 15.500 TL’ye ulaşıyor. İşte bankalara göre güncel oranlar ve 400 bin TL’nin 1 aylık net getirisi:
Alternatif Bank – %52 faiz
🟢 Net kazanç: 15.500 TL
💰 Vade sonu tutar: 415.500 TL
QNB Finansbank – %50 faiz
🟢 Net kazanç: 14.904 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.904 TL
ODEA Bank – %50 faiz
🟢 Net kazanç: 14.904 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.904 TL
FİBABANKA / Şekerbank – %49 faiz
🟢 Net kazanç: 14.606 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.606 TL
DenizBank / Türkiye Finans / ON Plus – %48,5 faiz
🟢 Net kazanç: 14.457 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.457 TL
ING – %48 faiz
🟢 Net kazanç: 14.308 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.308 TL
Garanti BBVA / Akbank – %47,5 faiz
🟢 Net kazanç: 14.159 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.159 TL
Getir Finans / N Kolay – %47 faiz
🟢 Net kazanç: 14.010 TL
💰 Vade sonu tutar: 414.010 TL
Ziraat Bankası – %33 faiz
🔴 Net kazanç: 9.837 TL
💰 Vade sonu tutar: 409.837 TL
Enpara – %42,5 faiz
🔵 Net kazanç: 12.668 TL
💰 Vade sonu tutar: 412.668 TL
Halkbank – %42 faiz
🔵 Net kazanç: 12.519 TL
💰 Vade sonu tutar: 412.519 TL
Türkiye İş Bankası – %39,5 faiz
🔵 Net kazanç: 11.774 TL
💰 Vade sonu tutar: 411.774 TL
Yapı Kredi – %38 faiz
🔵 Net kazanç: 11.327 TL
💰 Vade sonu tutar: 411.327 TL
Vakıf Katılım – %34,29 kâr oranı
🔴 Net kazanç: 10.221 TL
💰 Vade sonu tutar: 410.221 TL
Albaraka Türk – %33,31 kâr oranı
🔴 Net kazanç: 9.929 TL
💰 Vade sonu tutar: 409.929 TL