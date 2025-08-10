Faizler zirvede! 1 milyon TL’yi bankaya yatıran 1 ayda servet kazandı
Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde. 1 milyon TL’lik birikimi vadeli mevduata yatırmak isteyenler için, güncel faiz oranlarına göre aylık net getiri hesaplaması belli oldu.
1 milyon TL’si olan bir yatırımcı, 32 günlük vadeli mevduat hesabında hangi faiz oranıyla ne kadar kazanç sağlayabilir?
İşte banka banka örnek getiri hesaplaması:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 30.733,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.733,82 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 29.426,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.426,87 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 30.295,13 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.295,13 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 29.376,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.376,23 TL
Odea
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 27.730,56 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.730,56 TL
HSBC
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 31.293,17 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.293,17 TL
Akbank
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 33.813,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.813,04 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %45,5
Net Kazanç: 33.439,62 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.439,62 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 32.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,95 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %44,61
Net Kazanç: 32.265,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.265,86 TL
Akbank
Faiz Oranı: %44,5
Net Kazanç: 32.186,30 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.186,30 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
QNB
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 27.050,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.050,96 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
Enpara
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 27.484,93 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 TL