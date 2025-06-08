Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı

Dövizden TL’ye geçişi teşvik eden düzenlemeler ve yüksek politika faizi kararları, bankaların 1 ay vadeli mevduat tekliflerini %53’e kadar çıkardı. Bu gelişme, özellikle yüksek likiditeye sahip bireysel yatırımcıların yeniden TL mevduata yönelmesine neden oldu.