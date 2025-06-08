Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı
Merkez Bankası’nın faiz politikasındaki sert adımlar, TL’ye geçiş hamlelerini hızlandırdı. Mevduat faizleri son 4 ayın zirvesine çıkarken, 700 bin TL’si olan bir vatandaşın 1 aylık net kazancı 30 bin TL’ye dayandı. İşte banka banka son oranlar ve yatırımcıya rehber olacak çarpıcı detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasında sıkılaştırmaya gitmesiyle birlikte mevduat faizleri rekor seviyelere ulaştı.
Dövizden TL’ye geçişi teşvik eden düzenlemeler ve yüksek politika faizi kararları, bankaların 1 ay vadeli mevduat tekliflerini %53’e kadar çıkardı. Bu gelişme, özellikle yüksek likiditeye sahip bireysel yatırımcıların yeniden TL mevduata yönelmesine neden oldu.
İşte 700 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi:
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 50,5
Vade Sonu Tutar 726.343 TL
Net Kazanç 26.343 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 727.125 TL
Net Kazanç 27.125 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 725.561 TL
Net Kazanç 25.561 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 726.082 TL
Net Kazanç 26.082 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 725.561 TL
Net Kazanç 25.561 TL
ODEA
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 726.604 TL
Net Kazanç 26.604 TL
TEB
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 727.125 TL
Net Kazanç 27.125 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 727.647 TL
Net Kazanç 27.647 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517 TL
Net Kazanç 24.517 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 725.300 TL
Net Kazanç 25.300 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 727.647 TL
Net Kazanç 27.647 TL
N KOLAY
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517 TL
Net Kazanç 24.517 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 725.561 TL
Net Kazanç 25.561 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 722.170 TL
Net Kazanç 22.170 TL
ING
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 726.604 TL
Net Kazanç 26.604 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 720.605 TL
Net Kazanç 20.605 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 717.887 TL
Net Kazanç 17.887 TL
HSBC
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 726.082 TL
Net Kazanç 26.082 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 725.561 TL
Net Kazanç 25.561 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 721.909 TL
Net Kazanç 21.909 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 718.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL