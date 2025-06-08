Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı

Merkez Bankası’nın faiz politikasındaki sert adımlar, TL’ye geçiş hamlelerini hızlandırdı. Mevduat faizleri son 4 ayın zirvesine çıkarken, 700 bin TL’si olan bir vatandaşın 1 aylık net kazancı 30 bin TL’ye dayandı. İşte banka banka son oranlar ve yatırımcıya rehber olacak çarpıcı detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasında sıkılaştırmaya gitmesiyle birlikte mevduat faizleri rekor seviyelere ulaştı. 

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 2

Dövizden TL’ye geçişi teşvik eden düzenlemeler ve yüksek politika faizi kararları, bankaların 1 ay vadeli mevduat tekliflerini %53’e kadar çıkardı. Bu gelişme, özellikle yüksek likiditeye sahip bireysel yatırımcıların yeniden TL mevduata yönelmesine neden oldu.

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 3

İşte 700 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi: 

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 4

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 50,5
Vade Sonu Tutar 726.343 TL
Net Kazanç 26.343 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 5

FİBABANKA

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 727.125 TL
Net Kazanç 27.125 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 6

AKBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 725.561 TL
Net Kazanç 25.561 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 7

DENİZBANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 726.082 TL
Net Kazanç 26.082 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 8

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 725.561 TL
Net Kazanç 25.561 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 9

ODEA

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 726.604 TL
Net Kazanç 26.604 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 10

TEB

Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 727.125 TL
Net Kazanç 27.125 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 11

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 727.647 TL
Net Kazanç 27.647 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 12

ON PLUS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517 TL
Net Kazanç 24.517 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 13

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 725.300 TL
Net Kazanç 25.300 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 14

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 727.647 TL
Net Kazanç 27.647 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 15

N KOLAY

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 724.517 TL
Net Kazanç 24.517 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 16

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 725.561 TL
Net Kazanç 25.561 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 17

ENPARA

Faiz Oranı % 42,5
Vade Sonu Tutar 722.170 TL
Net Kazanç 22.170 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 18

ING

Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 726.604 TL
Net Kazanç 26.604 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 19

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 720.605 TL
Net Kazanç 20.605 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 20

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 34,29
Vade Sonu Tutar 717.887 TL
Net Kazanç 17.887 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 21

HSBC

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 726.082 TL
Net Kazanç 26.082 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 22

ŞEKERBANK

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 725.561 TL
Net Kazanç 25.561 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 23

HALKBANK

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 721.909 TL
Net Kazanç 21.909 TL

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Faizler zirveyi zorluyor: 700 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı - Resim: 24

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 718.258 TL
Net Kazanç 18.258 TL

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