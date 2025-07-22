Faizsiz kredi çılgınlığı: Rakam 100 bin TL’ye dayandı! İşte banka banka verilen tutarlar

Eğer zaten o bankanın müşterisiyseniz, “faizsiz kredi” ürününden yararlanamıyorsunuz. Üstelik ilan edilen tutarlar da genellikle maksimum limitler olup, başvuran kişinin kredi notuna göre daha düşük tutarlarla kredi verilmesi sık karşılaşılan bir durum.