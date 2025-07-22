Faizsiz kredi çılgınlığı: Rakam 100 bin TL’ye dayandı! İşte banka banka verilen tutarlar
İhtiyaç kredisi faizleri el yakarken vatandaşlar faizsiz kredi kampanyalarına yöneldi. Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Kredi alırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar…
Merkez Bankası’nın yeni faiz indirimi beklentilerine rağmen, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları yüksek seviyesini sürdürüyor.
Özellikle 12 ay vadeli kredilerde faiz oranları yüzde 32 seviyesinde kalırken, 36 ay vadeli kredilerde oran yüzde 90’a kadar çıkıyor. Bu gelişmeler, tüketicilerin alternatif arayışlara yönelmesine neden oldu.
Faiz yükünden kaçmak isteyenler, bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyalarına ilgi göstermeye başladı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, bu hafta sunulan faizsiz kredi limitleri 90 bin TL’ye kadar yükseldi. Böylece şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı.
İşte banka banka faizsiz kredi tutarları:
Akbank
90 bin TL
3 ay vadeli 65.000 TL'ye varan Taksitli Artı Para
3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans
QNB
85 bin TL
3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans
Garanti BBVA
75 bin TL
3 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans
TEB
75 bin TL
6 ay vadeli, 50.000 TL'ye varan kredi
3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans
Enpara
60 bin TL
6 aya varan vade ile, 60.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi
Türkiye İş Bankası
55 bin TL
3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans
1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap
Denizbank
50 bin TL
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan kredi
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans
Bu arada Katılım Bankaları da "harcama" kampanyaları düzenliyor. İşte katılım bankalarının harcama kampanyaları...
Kuveyt Türk
80 bin TL
İhtiyaç Kart ile 30.000 TL'ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit
Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit
AlBaraka
85 bin TL
Vade farksız 25.000 TL Finansman
World kartlarınız ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit
Yüksek faiz oranlarından kaçan vatandaşlar faizsiz kredi fırsatlarına yöneldi, ancak bu ürünler sanıldığı kadar risksiz değil.
İşte kredi çekerken tüketicilerin dikkat etmesi gereken durumlar:
Sektör temsilcileri ve tüketici dernekleri, bankaların ilan ettiği faizsiz kredi miktarlarının her müşteri için geçerli olmadığını belirtiyor. Bankalar, bu kampanyaları genellikle sadece yeni müşterilere sunuyor.
Eğer zaten o bankanın müşterisiyseniz, “faizsiz kredi” ürününden yararlanamıyorsunuz. Üstelik ilan edilen tutarlar da genellikle maksimum limitler olup, başvuran kişinin kredi notuna göre daha düşük tutarlarla kredi verilmesi sık karşılaşılan bir durum.
Faizsiz kredilerde vadeler oldukça sınırlı. En fazla 6 ay gibi kısa vadeler sunuluyor. Bu durum, aile bütçesinden her ay yüksek tutarda ödeme çıkmasına neden oluyor.
Oysa ihtiyaç kredilerinde vade 36 aya kadar uzayabiliyor. Uzmanlara göre, kısa vadeli yüksek ödemeler, dikkatli planlanmadığı takdirde bütçeyi zorlayabilir.
Bazı bankalar faizsiz krediyi doğrudan nakit olarak değil, “kredi kartına tanımlı nakit avans” şeklinde sunuyor. Bu da tüketicilerin yeni bir kredi kartı çıkarmak zorunda kalması anlamına geliyor. Kart çıkarıldığında, ilerleyen dönemde aidat ücreti ile karşılaşmak mümkün.
Faizsiz kredi limiti, mevcut kredi kartı limitinizle sınırlı olabilir. Daha önce başka kredi kartlarınız varsa, bankanın tanımlayacağı faizsiz kredi tutarı daha düşük olabilir. Bu da reklamda belirtilen yüksek tutarlardan yararlanamama riskini doğuruyor.
Tüketiciler arasında en sık yapılan hatalardan biri, birden fazla bankadan aynı anda faizsiz kredi almaya çalışmak. Ancak bankacılık sisteminde krediler, gelir ve risk durumuna göre kişiye özel sınırlarla veriliyor. Aynı anda çok sayıda kart açmak, kredi ve kart limitlerinin bloke olmasıyla sonuçlanabilir.