Faizsiz Kredi veren 6 banka! Sıfır faizle 30.000TL'ye varan krediler!
Sıfır faiz ile kredi veren bankalar genelde 6 ay vadeli şekilde kredi veriyorlar. Bu şartlarda çektiğiniz kredi için ek ücret ödemiyor ve sadece ana paranız kadar parayı geri ödüyorsunuz. İşte faizsiz kredi veren 5 banka sizlerle!
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Türkiye İş Bankası 6 ay vade ile müşterilerine 30.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi veriyor. Bu fırsattan yararlanmak için bu bankanın yeni müşterisi olmanız gerekiyor.
Garanti BBVA sıfır faiz ile kredi ödemesi yapan bir diğer banka. Mobil uygulaması üzerinden hızlıca ilk kez hesap açanlara özel sıfır faizli 6 ay vadeli 20.000TL nakit avans ve 10.000TL'ye kadar kredi veriyor.
Akbank yeni kampanyası ile yeni müşterilerine özel 30.000TL faizsiz kredi ödemesi yapıyor. Bu ödemeyi 20.000TL taksitli nakit avans ve 10.000TL kredi şeklinde gerçekleştiren Akbank müşterilerine 6 ay vadeli ödeme yapıyor.
Enpara masrafsız ihtiyaç kredisi olarak adlandırdığı kampanyasına özel hesap açan ilk müşterilerin 10.000TL faizsiz kredi ödemesi yapıyor.