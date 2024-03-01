Faizsiz Kredi veren 6 banka! Sıfır faizle 30.000TL'ye varan krediler!

Sıfır faiz ile kredi veren bankalar genelde 6 ay vadeli şekilde kredi veriyorlar. Bu şartlarda çektiğiniz kredi için ek ücret ödemiyor ve sadece ana paranız kadar parayı geri ödüyorsunuz. İşte faizsiz kredi veren 5 banka sizlerle!

# iş bankası # kredi # Akbank # garanti # QNB Finansbank
Faizsiz Kredi veren 6 banka! Sıfır faizle 30.000TL'ye varan krediler! - Resim: 1

Türkiye İş Bankası 6 ay vade ile müşterilerine 30.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi veriyor. Bu fırsattan yararlanmak için bu bankanın yeni müşterisi olmanız gerekiyor.

1 5
Faizsiz Kredi veren 6 banka! Sıfır faizle 30.000TL'ye varan krediler! - Resim: 2

Garanti BBVA sıfır faiz ile kredi ödemesi yapan bir diğer banka. Mobil uygulaması üzerinden hızlıca ilk kez hesap açanlara özel sıfır faizli 6 ay vadeli 20.000TL nakit avans ve  10.000TL'ye kadar kredi veriyor.

2 5
Faizsiz Kredi veren 6 banka! Sıfır faizle 30.000TL'ye varan krediler! - Resim: 3

Akbank yeni kampanyası ile yeni müşterilerine özel 30.000TL faizsiz kredi ödemesi yapıyor. Bu ödemeyi 20.000TL taksitli nakit avans ve 10.000TL kredi şeklinde gerçekleştiren Akbank müşterilerine 6 ay vadeli ödeme yapıyor. 

3 5
Faizsiz Kredi veren 6 banka! Sıfır faizle 30.000TL'ye varan krediler! - Resim: 4

Enpara masrafsız ihtiyaç kredisi olarak adlandırdığı kampanyasına özel hesap açan ilk müşterilerin 10.000TL faizsiz kredi ödemesi yapıyor.

4 5