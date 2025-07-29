Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor?

Temmuz 2025 itibarıyla faizsiz kredi kampanyaları güncellendi; bazı bankalar sıfır faizle 125 bin TL’ye kadar nakit verirken, taksitli avans ve masrafsız destek seçenekleri de yarışa dahil oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 1

Teb, Akbank, Albaraka, KuveytTürk, QNB, Garanti BBVA, Enpara, İş Bankası ve DenizBank, Temmuz 2025 dönemine ait faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı. 

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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 2

Ekonomim'e göre, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için 6 aya varan vadelerle 90 bin liraya kadar sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Bazı bankalar ise hem ihtiyaç kredisi hem de taksitli nakit avans fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 3

Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...

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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 4

DENİZBANK

3 ay vadeli, 25.000 TL’ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. Toplamda 50.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor.

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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 5

İŞ BANKASI

3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL’ye kadar Ek Hesap fırsatıyla toplam 55.000 TL’ye kadar faizsiz çözüm sunuyor.

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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 6

ENPARA

6 aya varan vade seçeneğiyle, 60.000 TL’ye kadar tamamen faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi veriliyor.

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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 7

GARANTİ BBVA

3 ay vadeli 50.000 TL’ye kadar kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans sunuluyor. Toplamda 75.000 TL’ye ulaşan destek mevcut.

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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 8

KUVEYTTÜRK

İhtiyaç Kart ile 30.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit, Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit imkanı sağlanıyor. Toplamda 80.000 TL’ye kadar taksitli destek sunuluyor.

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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 9

QNB

3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ile toplam 85.000 TL’ye kadar faizsiz kredi sunuluyor.

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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 10

ALBARAKA

Vade farksız 25.000 TL finansman ve World kartlar ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksitli alışveriş desteğiyle toplam 85.000 TL’ye ulaşan destek sağlanıyor.

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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 11

AKBANK

3 ay vadeli 65.000 TL’ye kadar Taksitli Artı Para ve 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Avans ile toplamda 90.000 TL faizsiz finansman sunuluyor.

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Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 12

TEB

%0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avansın yanı sıra, %1,99'dan başlayan 12 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı ile toplamda 125.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor.

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