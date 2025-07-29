Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor?

Ekonomim'e göre, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için 6 aya varan vadelerle 90 bin liraya kadar sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Bazı bankalar ise hem ihtiyaç kredisi hem de taksitli nakit avans fırsatlarıyla dikkat çekiyor.