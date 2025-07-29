Faizsiz kredi yarışı başladı! Temmuz ayında hangi banka ne kadar veriyor?
Temmuz 2025 itibarıyla faizsiz kredi kampanyaları güncellendi; bazı bankalar sıfır faizle 125 bin TL’ye kadar nakit verirken, taksitli avans ve masrafsız destek seçenekleri de yarışa dahil oldu.
Teb, Akbank, Albaraka, KuveytTürk, QNB, Garanti BBVA, Enpara, İş Bankası ve DenizBank, Temmuz 2025 dönemine ait faizsiz kredi kampanyalarını açıkladı.
Ekonomim'e göre, nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için 6 aya varan vadelerle 90 bin liraya kadar sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Bazı bankalar ise hem ihtiyaç kredisi hem de taksitli nakit avans fırsatlarıyla dikkat çekiyor.
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte detaylar...
DENİZBANK
3 ay vadeli, 25.000 TL’ye varan kredi ve 3 ay vadeli, 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. Toplamda 50.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor.
İŞ BANKASI
3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL’ye kadar Ek Hesap fırsatıyla toplam 55.000 TL’ye kadar faizsiz çözüm sunuyor.
ENPARA
6 aya varan vade seçeneğiyle, 60.000 TL’ye kadar tamamen faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi veriliyor.
GARANTİ BBVA
3 ay vadeli 50.000 TL’ye kadar kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans sunuluyor. Toplamda 75.000 TL’ye ulaşan destek mevcut.
KUVEYTTÜRK
İhtiyaç Kart ile 30.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 9 taksit, Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit imkanı sağlanıyor. Toplamda 80.000 TL’ye kadar taksitli destek sunuluyor.
QNB
3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ile toplam 85.000 TL’ye kadar faizsiz kredi sunuluyor.
ALBARAKA
Vade farksız 25.000 TL finansman ve World kartlar ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksitli alışveriş desteğiyle toplam 85.000 TL’ye ulaşan destek sağlanıyor.
AKBANK
3 ay vadeli 65.000 TL’ye kadar Taksitli Artı Para ve 3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Avans ile toplamda 90.000 TL faizsiz finansman sunuluyor.
TEB
%0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avansın yanı sıra, %1,99'dan başlayan 12 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı ile toplamda 125.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor.