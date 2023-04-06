Fatura yükünü azaltacak 7 yöntem
Buzdolabı gün boyu açık olduğu için en çok elektrik tüketen beyaz eşyalardan biri. İşte buzdolabının elektrik faturasındaki yükünü azaltmak için uygulanması gereken 7 yöntem...
BUZDOLABI VE DUVAR ARASINDAKİ MESAFESİ
Buzdolabı havayı rahat sirküle ettiği takdirde ısıyı da o şekilde rahat dağıtabilir. Bu nedenle buzdolabı ile duvar arasında en az 10 cm mesafe olmalı.
BUZDOLABININ GENİŞLİĞİ
Geniş buzdolabı daha fazla enerji tüketir. Bundan dolayı hem ihtiyacınızı karşılayacak hem de ekonomik düzeyde iyi gelecek buzdolabı almaya dikkat edin.
BUZDOLABININ YERİ
Buzdolabını fırınlardan, radyatörden ve cam kenarından uzak bir köşeye yerleştirin. Buzdolabı soğumaya çalıştıkça daha fazla elektrik kullandığından dolayı soğuk bir konumda olması avantaj sağlar.
BUZDOLABI KAPISININ AÇIK KALMASI
Buzdolabı kapaklarının uzun süre açık kalması, ısı dengesini sağlamaya çalıştığından dolayı daha fazla enerji harcar. Dolabın kapısını açmadan önce ne alacağınıza karar vermekte fayda var.