Fatura yükünü azaltacak 7 yöntem

Buzdolabı gün boyu açık olduğu için en çok elektrik tüketen beyaz eşyalardan biri. İşte buzdolabının elektrik faturasındaki yükünü azaltmak için uygulanması gereken 7 yöntem...

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BUZDOLABI VE DUVAR ARASINDAKİ MESAFESİ

Buzdolabı havayı rahat sirküle ettiği takdirde ısıyı da o şekilde rahat dağıtabilir. Bu nedenle buzdolabı ile duvar arasında en az 10 cm mesafe olmalı. 

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BUZDOLABININ GENİŞLİĞİ

Geniş buzdolabı daha fazla enerji tüketir. Bundan dolayı hem ihtiyacınızı karşılayacak hem de ekonomik düzeyde iyi gelecek buzdolabı almaya dikkat edin.

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BUZDOLABININ YERİ

Buzdolabını fırınlardan, radyatörden ve cam kenarından uzak bir köşeye yerleştirin. Buzdolabı soğumaya çalıştıkça daha fazla elektrik kullandığından dolayı soğuk bir konumda olması avantaj sağlar.

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 BUZDOLABI KAPISININ AÇIK KALMASI

Buzdolabı kapaklarının uzun süre açık kalması, ısı dengesini sağlamaya çalıştığından dolayı daha fazla enerji harcar. Dolabın kapısını açmadan önce ne alacağınıza karar vermekte fayda var.