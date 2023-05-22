Faturalarınız yüksek geliyorsa dikkat: Bu yöntemler ile faturalarınız düşecek
Yaptığınız bu hata nedeniyle elektrik faturanız fazla geliyor olabilir. Bu hatadan vazgeçerseniz faturanız yarıya inecek ve elektrik faturasından tasarruf yapabilecektir. İşte o tasarruf yöntemleri....
Elektrik faturanız yüksek geliyorsa buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu durumda bazı hatalar yapıyor olabilirsiniz ve bu nedenle elektrik faturasını düşürmek için bazı yöntemler deneyebilirsiniz. İşte o pratik bilgiler…
ELEKTRİK FATURASI DÜŞÜRMEK MÜMKÜN MÜ?
Elektrik faturanız düzenli kullanımda aynı geliyor olabilir. Bu durumda bazı ürünleri kullanmayı bırakmak mümkün değil ise elektrik zamlarından daha yoğun etki alabilirsiniz. Bu durumda elektrik faturasını düşürmek için bazı tüyolar bulunmaktadır. Bunlardan biri fişlerin prizden çekilmesidir. Kullanmadığınız fişleri prizden çekere elektrik faturanıza katkı sağlayabilirsiniz.
Özellikle gece takılı kalan fişler olumsuz etki eder ve enerji tasarrufu sağlamak için bu yöntem gereklidir. Elektrik faturasını düşürmek için çoklu prizler de kontrol edilmelidir. Özellikle çoklu prizler elektrik tüketimi açısından riskli olabilir. Bu durumda gece uyumadan önce veya kullanılmadığında çoklu prizleri çekmek doğru olacaktır.
ŞARJ ALETLERİNE DİKKAT EDİN
Şarj aletleri ince iletken kanallara sahiptir. Bu nedenle şarj aletlerine dikkat etmek ve doğru kullanmak elektrik faturasında azalmaya neden olabilir. İnce iletken kanalların harcadığı enerji diğerlerinden fazla olabilirken bu şarj aletleri özellikleri cep telefonları için kullanılabilir. Cep telefonlarını sık sık şarj eden kişiler bu şarjları kullanmadıklarında prizden çıkarmalıdır.