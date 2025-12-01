FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin artan beklentilerin etkisiyle tarihi bir yükseliş yaşarken, Gram Altın 5.812 TL ile son beş haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.
1 Aralık 2025 Pazartesi gününe girilirken, altın fiyatlarındaki canlı ve güncel rakamlar, hem yatırımcılar hem de bireysel alıcılar tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. Küresel piyasalarda artan faiz indirimi beklentilerinin değerli metallere güçlü bir alım getirmesi, fiyatları zirveye taşıdı.
Piyasadaki bu kuvvetli yükseliş trendi sonrasında, diğer popüler altın birimlerinin güncel satış değerleri de yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı.
İşte 1 Aralık altın fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 5.789,47 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.595,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.191,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 38.045,74 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.229,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 95.406,11 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.237,56 dolar