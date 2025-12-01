FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin artan beklentilerin etkisiyle tarihi bir yükseliş yaşarken, Gram Altın 5.812 TL ile son beş haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

1 Aralık 2025 Pazartesi gününe girilirken, altın fiyatlarındaki canlı ve güncel rakamlar, hem yatırımcılar hem de bireysel alıcılar tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. Küresel piyasalarda artan faiz indirimi beklentilerinin değerli metallere güçlü bir alım getirmesi, fiyatları zirveye taşıdı.

FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Piyasadaki bu kuvvetli yükseliş trendi sonrasında, diğer popüler altın birimlerinin güncel satış değerleri de yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başlandı.

FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte 1 Aralık altın fiyatları...

FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

Gram altın satış fiyatı: 5.789,47 TL

FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.595,00 TL

FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 19.191,00 TL

FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Tam altın satış fiyatı: 38.045,74 TL

FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.229,00 TL

FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

Gremse altın satış fiyatı: 95.406,11 TL

FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 10

Ons altın satış fiyatı: 4.237,56 dolar

