FED beklentisi piyasayı vurdu! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

1 Aralık 2025 Pazartesi gününe girilirken, altın fiyatlarındaki canlı ve güncel rakamlar, hem yatırımcılar hem de bireysel alıcılar tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. Küresel piyasalarda artan faiz indirimi beklentilerinin değerli metallere güçlü bir alım getirmesi, fiyatları zirveye taşıdı.