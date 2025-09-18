Fed faiz indirdi, altın zirveden düştü: İşte 18 Eylül perşembe güncel altın fiyatları

Faiz indirimiyle birlikte dolar endeksi de sert hareketler gösterdi. Dün yüzde 0,7 düşüşle 96,5 seviyesine kadar gerileyen endeks, 1 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bugün ise sınırlı bir toparlanmayla 96,3 seviyesinde işlem görüyor.