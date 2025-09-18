Fed faiz indirdi, altın zirveden düştü: İşte 18 Eylül perşembe güncel altın fiyatları
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi kararı, altın piyasalarında tarihi hareketliliğe yol açtı. Ons altın 3.703 dolarla tüm zamanların zirvesini gördükten sonra sert bir gerileme yaşadı. Yurt içi piyasalarda da altın fiyatları aşağı yönlü hareket etti.
Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Banka, politika faizinde 25 baz puan indirim yaparak üst bandı yüzde 4,25’e çekti. Ekonomistlerin büyük bölümünün öngördüğü karar, makroekonomik verilerle uyumlu bir adım olarak değerlendirildi.
Faiz indirimiyle birlikte dolar endeksi de sert hareketler gösterdi. Dün yüzde 0,7 düşüşle 96,5 seviyesine kadar gerileyen endeks, 1 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bugün ise sınırlı bir toparlanmayla 96,3 seviyesinde işlem görüyor.
ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ AMA TUTUNAMADI
Faiz indirimi sonrası yatırımcıların yöneldiği altın, sabah saatlerinde rekor seviyeyi yeniledi. Ons altın 3.703 dolarla tarihi zirveye çıktı. Ancak artan satış baskısıyla birlikte gün içinde değer kaybı yaşandı ve ons fiyatı 3.684 dolara geriledi.
Fed kararının ardından altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Piyasalarda güncel rakamlar şöyle:
Gram Altın: Alış 4.857,67 TL – Satış 4.858,18 TL
Ons Altın: Alış 3.658,42 USD – Satış 3.658,73 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.099,00 TL – Satış 8.172,00 TL
Yarım Altın: Alış 16.195,00 TL – Satış 16.352,00 TL
Tam Altın: Alış 31.983,73 TL – Satış 32.604,87 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 32.290,00 TL – Satış 32.603,00 TL
Ata Altın: Alış 32.983,22 TL – Satış 33.805,05 TL