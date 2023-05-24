FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?

Haziran ayı FED faiz kararı toplantısı, dolar, altın ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesinin ardından, haziran ayı faiz beklentisi araştırılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?