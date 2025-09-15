Fed kararı öncesi altın zirvede: Uzmanlardan “alım için acele etmeyin” uyarısı

“GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI”

Ekonomist Tuncay Turşucu ise teknik seviyelere dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Çarşamba günü Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın mesajları bekleniyor. 25 baz puanlık bir indirimin fiyatlara dahil olduğunu düşünüyoruz. Beklentilere paralel bir faiz indirimi halinde altında bir miktar kâr satışı gelebilir. Beklenti üstü indirim durumunda ise 3.640 dolar direnci geçebilir.”