Fed kararı öncesi altın zirvede: Uzmanlardan “alım için acele etmeyin” uyarısı
Altın fiyatları son haftalarda tarihi zirveleri test ederken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Ekonomistler, zirve seviyelerde alımın riskli olduğunu, geri çekilmelerin daha uygun fırsatlar sunabileceğini belirtiyor.
Küresel piyasalarda ons altın geçtiğimiz hafta 3.674 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Dört haftalık süreçte yüzde 9,30’luk değer kazanan ons fiyatı, haftayı 3.643 dolardan kapattı. Yeni haftaya ise 3.645 dolara yakın yatay bir başlangıç yaptı.
Gram altında da benzer bir seyir izlendi. Geçen hafta 4.876 TL ile rekor seviyeyi gören gram altın, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü 4.846 TL’den işlem gördü. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde gram altın satış fiyatı 4.950 TL, çeyrek altın ise 8.085 TL’den alıcı buldu.
YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ
Altın fiyatlarındaki yükselişte, ABD’nin ticaret ortaklarına getirdiği tarifeler, dolar endeksindeki gerileme, merkez bankalarının alımları ve jeopolitik riskler etkili oldu.
Son bir ayda ise özellikle ABD istihdam piyasasındaki zayıf sinyaller ve Fed’den faiz indirimi beklentileri altını destekledi. Ayrıca Polonya-Rusya ve İsrail-Katar gerilimleri jeopolitik risk algısını artırarak güvenli liman talebini güçlendirdi.
FED KARARI KRİTİK ÖNEMDE
Piyasaların gözü, bu hafta çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısına çevrilmiş durumda. Yatırımcılar, 25 baz puanlık faiz indirimini büyük ölçüde fiyatladı. Fed’in önümüzdeki 12 aylık projeksiyonları da altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Fed’den işsizlikte artış ve büyümede gerileme revizyonlarının gelmesi halinde altın fiyatlarının yükselişini sürdürebileceğini söyledi. Eryılmaz, “3.680 doların aşılması durumunda ilk etapta 3.740 dolara varabilecek bir ivmelenme söz konusu olabilir” dedi.
“GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI”
Ekonomist Tuncay Turşucu ise teknik seviyelere dikkat çekerek şunları kaydetti:
“Çarşamba günü Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın mesajları bekleniyor. 25 baz puanlık bir indirimin fiyatlara dahil olduğunu düşünüyoruz. Beklentilere paralel bir faiz indirimi halinde altında bir miktar kâr satışı gelebilir. Beklenti üstü indirim durumunda ise 3.640 dolar direnci geçebilir.”
Turşucu, mevcut seviyelerden alım yapmanın riskli olduğuna işaret ederek, “3.640 doların ardından sonraki simetrik hedef 3.840 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak mevcut seviyelerden teknik olarak alım yapmak tehlikeli. Geri çekilmeler alım için fırsat olacaktır. 3.500 dolara doğru düşüşler, uygun seviyeler olarak görünüyor. Genel olarak düşüş yönlü pozisyon açmak ise büyük risk” uyarısında bulundu.