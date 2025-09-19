FED kararı sonrası altın hareketlendi! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanma 19 Eylül Cuma sabahına da yansıdı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararının ardından sert gerileyen ons altın, yeni günde toparlanma sinyalleri verdi.
Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Beklenen adım geldi ve Fed, politika faizinde 25 baz puan indirime giderek üst bandı yüzde 4,25 seviyesine çekti. Bu karar, altın fiyatlarında anlık sert dalgalanmalara yol açtı.
Faiz indirimi öncesinde 3 bin 703 dolarla tarihi zirvesini tazeleyen ons altın, kararın açıklanmasıyla hızla düşüşe geçti. Ancak 19 Eylül Cuma sabahında yeniden toparlanarak 3 bin 659 dolar seviyesinde dengelenmeye başladı.
Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği soruların başında gram ve çeyrek altın fiyatları geliyor.
Günün ilk saatlerinde altın piyasasında tablo şöyle şekillendi:
Gram Altın: Alış 4.870,16 TL – Satış 4.870,66 TL
Ons Altın: Alış 3.659,23 USD – Satış 3.659,59 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.125,00 TL – Satış 8.198,00 TL
Yarım Altın: Alış 16.250,00 TL – Satış 16.407,00 TL
Tam Altın: Alış 31.743,96 TL – Satış 32.368,34 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 32.400,00 TL – Satış 32.714,00 TL
Ata Altın: Alış 32.735,95 TL – Satış 33.559,82 TL