Finansbank açıkladı! Emeklilere promosyon
Emekliler banka banka emekli promosyonlarını takip ediyor. QNB Finansbank emekli promosyonlarını artırmak isteyenler için avantajlarda sunmaya başladı. Finans Bank emekli promosyon ne kadar?
Kamu bankalarının emekli promosyonlarını artırmalarının ardından özel bankalar da promosyonlarda güncellemeye gitti. Artan promosyonları inceleyen emekliler, yüksek emekli promosyon veren bankaları bulmaya çalışıyor.
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QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
Emekli maaşını Finansban'tan almak isteyenler şubeye gitmeden QNB Mobil üzerinden veya telefon bankacılığı üzerinden emekli promosyonuna başvuruda bulunabiliyor.
Promosyon başvurusunda bulunan emekli, ilk maaşını aldıktan sonra 3 iş gününde emekli promosyonu hesaplara yatıyor. Banka emekliler için çeşitli avantajlar da sunuyor.