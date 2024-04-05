Finansbank en az lise mezunu personel alımı yapıyor! İşte şartları
Finansbank duyurdu, en az lise mezunu personel alımı yapılacak. Peki Finansbank personel alımı şartları nelerdir? Hangi alanlarda personel alımı yapılacak? İşte yanıtı...
QNB Finansbank banka personeli alımı hakkında açıklama yaptı. Finansbank o alanlarda en az lise mezunu personel alımı yapıyor. Bakın şartları neler;
QNB Finansbank ve Enpara bünyesinde istihdam etmek üzere yapılan personel alımında adayların istihdam edileceği kadrolara şu şekilde yer verildi:
Enpara.Com Çözüm Merkezi Müşteri Danışmanı
Enpara.Com Saha Müşteri Danışmanı - Antalya
Enpara.Com Görüntülü İşlemler Danışmanı - Ankara
Enpara.Com Saha Müşteri Danışmanı - Ankara
Enpara.Com Görüntülü İşlemleri Müşteri Danışmanı
Enpara.Com Saha Müşteri Danışmanı - İzmir
Enpara.Com Veri Yönetişim Yetkilisi / Yönetmeni
Enpara.Com Yasal Uyum Yetkilisi/Yönetmeni
Müşteri Geri Kazanım ve Tutma Görevlisi
Tele Satış Görevlisi
Çağrı Merkezi Görüntülü İşlemler Müşteri Danışmanı
Perakende Krediler Merkezi İzleme Görevlisi
Erzurum Telefon Bankacılığı Müşteri Danışmanı
Telefon Bankacılığı Arapça Bilen Müşteri Danışmanı
Bireysel Satış Temsilcisi
Güvenlik Görevlisi İzin Destek Personeli
Telefon Bankacılığı Müşteri Danışmanı
Müşteri Hizmetleri Temsilcisi (Gişe) - Sezonluk
Müşteri Hizmetleri Temsilcisi