Finansbank en az lise mezunu personel alımı yapıyor! İşte şartları

Finansbank duyurdu, en az lise mezunu personel alımı yapılacak. Peki Finansbank personel alımı şartları nelerdir? Hangi alanlarda personel alımı yapılacak? İşte yanıtı...

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Finansbank en az lise mezunu personel alımı yapıyor! İşte şartları - Resim: 1

QNB Finansbank banka personeli alımı hakkında açıklama yaptı. Finansbank  o alanlarda en az lise mezunu personel alımı yapıyor. Bakın şartları neler;

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Finansbank en az lise mezunu personel alımı yapıyor! İşte şartları - Resim: 2

QNB Finansbank ve Enpara bünyesinde istihdam etmek üzere yapılan personel alımında adayların istihdam edileceği kadrolara şu şekilde yer verildi:

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Finansbank en az lise mezunu personel alımı yapıyor! İşte şartları - Resim: 3

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Finansbank en az lise mezunu personel alımı yapıyor! İşte şartları - Resim: 4

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