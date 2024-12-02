Forbes, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini açıkladı

İş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'de ve dünyada en zengin iş insanları listesini yayımladı. Forbes’un verilerine göre, İbrahim Erdemoğlu’nun serveti 3 milyar dolar azalarak 10. sıraya gerilerken, Murat Ülker 5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı oldu.