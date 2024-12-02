Forbes, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini açıkladı
2025 yılına girmek üzereyken, iş dünyasının prestijli dergisi Forbes, Türkiye'nin en zengin iş insanları listesini güncelledi. İşte Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı ve servetleri...
İş dünyası dergisi Forbes, Türkiye'de ve dünyada en zengin iş insanları listesini yayımladı. Forbes’un verilerine göre, İbrahim Erdemoğlu’nun serveti 3 milyar dolar azalarak 10. sıraya gerilerken, Murat Ülker 5.1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı oldu.
Forbes’un 2024 yılı verilerine göre, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun serveti, borsada yaşanan değer kaybı nedeniyle 3 milyar doların üzerinde azaldı ve listenin 10. sırasına düştü.
Ferit Şahenk, 2.2 milyar dolar servetiyle listenin 9. sırasında bulunuyor.
Listenin 8. sırasında 2.4 milyar dolarlık varlıkla Mehmet Sinan Tara yer aldı.
Ekonomim'in aktardığına göre, listenin 7. sırasındaki isim 2.5 milyar dolarlık varlığıyla Hamdi Ulukaya.
Erman Ilıcak, 2.6 milyar dolarlık servetiyle 6. sırada yer aldı.
Türkiye'nin en zengin 5. insanı, 2.8 milyar dolarlık servetiyle Mustafa Rahmi Koç oldu.
Şaban Cemil Kazancı, 3.1 milyar dolarlık servetiyle 4. sırada bulunuyor.
Koç Ailesi üyesi olan Semahat Sevim Arsel, 3.1 milyar dolarlık varlığıyla 3. sırada yer aldı.
3.2 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç, Türkiye'nin en zengin ikinci iş insanı oldu.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ülker, 5.1 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alarak, Türkiye'nin en zengin iş insanı oldu.