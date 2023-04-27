Garanti Bankası ne kadar kâr etti? Garanti BBVA 2023 ilk çeyrek kâr miktarını açıkladı!
Garanti Bankası 2023'ün ilk çeyreğindeki net kârını açıkladı. Banka 2022 yılının aynı döneminde 8,21 milyar TL kâr elde ederken bu sene rakamın oldukça yükseldiği gözlendi. Peki Garanti Bankası ne kadar kâr etti? Garanti BBVA ne kadar kâr açıkladı? İşte detaylar...
Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 2023'ün ilk çeyreğinde elde ettiği net kâr miktarı ile ilgili açıklama yaptı.
Garanti Bankası, 2022'nin ilk çeyreğinde net 8,21 milyar TL kâr elde etmişti.
Garanti Bankası, 2023 yılının birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın ilk çeyrek net kârı 15,74 milyar TL oldu. Garanti Bankası bu sonuçla birlikte 2022 yılına göre net kârını yüzde 48 oranında artırmış oldu.