Gesan'dan (GESAN) dev anlaşma
Mayıs ayında şirketler halka arz haberleriyle sıkça gündeme gelirken, ihale haberleri de peş peşe geliyor. Son olarak enerji şirketi GESAN 29,6 Milyon TL Tutarında ihale duyurusu yaptı.
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş. (GESAN) firması, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 31.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyi KDV hariç 29,6 milyon TL bedel ile ihalede 1. olduğunu bugün (31.05.2023) KAP (kamuyu Aydınlatma Platformu)’ta yaptığı duyuru ile ilan etti.
Aldığı ihalenin konusu “1006506 İhale Kayıt Nolu 2023 Yılı Dicle Edaş Diyarbakır, Mardin Ve Şanlıurfa İlleri Kapasitör Bankları Tesis Yapım İşi'' İşi olarak tanımlanmaktadır.
Şirket açıklamasını şu şekilde duyurdu:
- Şirketimiz, DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. tarafından 31/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen ‘'1006506 İHALE KAYIT NOLU 2023 YILI DİCLE EDAŞ DİYARBAKIR, MARDİN VE ŞANLIURFA İLLERİ KAPASİTÖR BANKLARI TESİS YAPIM İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale toplam bedeli KDV hariç 29.601.901,27 -TL'dir. (Yirmidokuzmilyon altıyüzbirbin dokuzyüzbir Türk Lirası, Yirmiyedi Kuruş) İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
GESAN - GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. FAALİYET ALANI NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- Girişim Elektrik; her türlü tesisin elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı alanları ile ilgili gerekli elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak, montajlarını yapmakla birlikte bu maksatta gerekli tüm malzeme ve teçhizatın üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.
GESAN firmasının merkezi Kahramankazan/Ankara’da bulunmaktadır.
- Girişim Elektrik AŞ, 15 Kasım 2021 tarihinde, Borsa İstanbul Ana Pazar’da 16,30 TL fiyat ve GESAN kodu ile işlem görmeye başlamıştı. Şirket, 4 Nisan 2023’te 115 milyon TL olan ödenmiş sermayesini %300 oranında bedelsiz artırarak 460 milyon TL’ye yükseltmişti.