Gesan'dan (GESAN) dev anlaşma

GESAN - GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. FAALİYET ALANI NEDİR?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- Girişim Elektrik; her türlü tesisin elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı alanları ile ilgili gerekli elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak, montajlarını yapmakla birlikte bu maksatta gerekli tüm malzeme ve teçhizatın üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.

GESAN firmasının merkezi Kahramankazan/Ankara’da bulunmaktadır.

- Girişim Elektrik AŞ, 15 Kasım 2021 tarihinde, Borsa İstanbul Ana Pazar’da 16,30 TL fiyat ve GESAN kodu ile işlem görmeye başlamıştı. Şirket, 4 Nisan 2023’te 115 milyon TL olan ödenmiş sermayesini %300 oranında bedelsiz artırarak 460 milyon TL’ye yükseltmişti.