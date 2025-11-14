Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı?

32 günlüğüne paranızı bankaya koyarsanız ne olur? Peki hangi banka 32 günde en yüksek getiriyi sunuyor? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi...

Kasım 2025 itibarıyla mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Bankalar, yüksek tutarlı birikimleri çekebilmek için kısa vadede yüksek faiz oranları sunuyor.

Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 26.038,36 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038,36 TL

Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 23.328,18 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328,18 TL

ING – Turuncu Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 22.823,8 TL
Vade Sonu Tutar: 772.823,8 TL

HSBC – Modern Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 22.815,77 TL
Vade Sonu Tutar: 772.815,77 TL

Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL

DenizBank – E-Mevduat
Faiz Oranı: %42,25
Net Kazanç: 22.919,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.919,18 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 22.241,1 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,1 TL

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 22.512,33 TL
Vade Sonu Tutar: 772.512,33 TL

VakıfBank – ARI Hesap
Faiz Oranı: %23
Net Kazanç: 12.476,71 TL
Vade Sonu Tutar: 762.476,71 TL

