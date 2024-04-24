Gözler Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Politika faizinde artış yaşanacak mı?
Piyasalar, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak sorusunu merak ediyor. Merkez Bankası'nın alacağı karar, piyasalarda merakla beklenirken, açıklamanın yapılacağı tarih belli oldu.
Piyasalar, Merkez Bankası faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın nisan ayı faiz kararını ne zaman açıklayacağı ise merak konusu. Enflasyonun artması ve Merkez Bankası'nın önceki dönemlerde politika faizini hızla arttırarak bir kaç ayda yüzde 50'ye çıkartması, Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarında sıkılaşmaya giderek vergiyi tabana yayan uygulamaları arttırması, Merkez Bankası'nın bu ay alacağı kararı daha önemli kılıyor.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?
Merkez Bankası, son olarak politika faizini yüzde 50'ye yükseltmişti. Bu yükselişte, enflasyonun yıl başında beklenenden yüksek çıkması olduğu değerlendiriliyor. Enflasyonda düşüş eğilimi henüz gözlemlenmese de yıl sonuna doğru düşeceği öngörülüyor. Uzmanlar, nisan ayında Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Anadolu Ajansı Finans'ın anketine katılan kullanıcılar da bu ay enflasyonun değişmeyeceği yönünde tahminde bulunuyor. Merkez Bankası'nın ne karar alacağı ise, açıklamadan sonra belli olacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Merkez Bankası, piyasaların gözünü diktiği politika faizi kararını ise 25 Nisan günü açıklayacak. Saat 14.00'te yapılacak açıklama ile politika faizinin değişip değişmeyeceği veya ne yönde değişeceği belli olacak.
MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 50'YE ÇIKARTMIŞTI
Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığa gelmesinden sonra, 27 ay aradan sonra ilk kez politika faizini arttırmıştı. Yüzde 8,5 olan politika faizi yüzde 15'e yükseltilmişti. 650 baz puanlık artış sonrası Merkez Bankası, her ay politika faizini arttırmaya devam etti. Son olarak Hafize Gaye Erkan Başkanlığı'nda, son faiz arttırımı ise 2024'ün ilk toplantısında belli olmuştu. 250 baz puan artışa giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45 olarak açıklamıştı. Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılması sonrası yerine atanan Fatih Karahan'ın politika faizini sabit tutmak niyetinde olduğu konuşulmuştu. Şubat ayında gerçekten politika faizinde değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası, mart ayında ise politika faizini yüzde 50'ye yükseltmişti.