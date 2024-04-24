Gözler Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Politika faizinde artış yaşanacak mı?

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası, son olarak politika faizini yüzde 50'ye yükseltmişti. Bu yükselişte, enflasyonun yıl başında beklenenden yüksek çıkması olduğu değerlendiriliyor. Enflasyonda düşüş eğilimi henüz gözlemlenmese de yıl sonuna doğru düşeceği öngörülüyor. Uzmanlar, nisan ayında Merkez Bankası'nın politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Anadolu Ajansı Finans'ın anketine katılan kullanıcılar da bu ay enflasyonun değişmeyeceği yönünde tahminde bulunuyor. Merkez Bankası'nın ne karar alacağı ise, açıklamadan sonra belli olacak.