Gözler Pazartesi Gününe Çevrildi! Asgari Ücrette İlk Adım Atılıyor

Milyonları ilgilendiren asgari ücrette ilk adım pazartesi günü atılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştiriyor.

Gözler Pazartesi Gününe Çevrildi! Asgari Ücrette İlk Adım Atılıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu mesaiye başlıyor. 15 üyeden oluşan komisyon ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Yol haritası belirlenecek. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te olacak. Üçüncü toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Görüşmeler aralık ayı boyunca devam edecek. Son toplantı Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları oy çokluğuyla alacak. Son toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak.

Asgari Ücret Diğer Ücretleri Etkiliyor

Asgari ücret belirlenirken, enflasyon, geçinme endeksleri ve genel ücretler seviyesi dikkate alınacak. Temmuz ayında yapılan ara zamda yüzde 34 artış yapılan asgari ücret net 11 bin 402 lira olmuştu. Yapılacak zam diğer ücretler üzerinde de etkili olacak.

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Kaynak: TRT Haber

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