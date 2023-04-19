Graınturk halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot verdi?
Tarımsal emtia ticareti alanında faaliyet gösteren Graınturk halka arzında sona gelindi. 18-19 Nisan tarihlerinde yapılan halka arzda aracı kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler olmuştu. Eşit dağıtım yapılan halka arzın büyüklüğü 440 milyon TL olmuştu. Peki, Graınturk Tarım hisse kaç lot verdi?
Tarımsal emtia ticareti alanında faaliyet gösteren Graınturk halka arzında sona gelindi. 18-19 Nisan tarihlerinde yapılan halka arzda aracı kurum İnfo Yatırım Menkul Değerler olmuştu. Eşit dağıtım yapılan halka arzın büyüklüğü 440 milyon TL olmuştu. Peki, Graınturk Tarım hisse kaç lot verdi? Graınturk Tarım hisse ne zaman işlem görecek? İşte, Graınturk halka arz sonuçlarına ilişkin son bilgiler…
GRAINTURK HALKA ARZ SONUÇLARI
Graınturk Tarım halka arz sonuçları henüz duyurulmadı. Elde edilen fon yüzde 55-60 işletme sermayesinde, yüzde 40-45 planlanan yeşil enerji yatırımlarının finanse edilmesinde kullanılacak.
Halka arzda sermaye artırımı 25.000.000 lot olarak belirlenmişti. Halka açıklık yüzde 20 olurken, halka arz büyüklüğünün 440 milyon TL olması planlanmıştı.
Borsa İstanbul’un Ramazan Bayramı süresince kapalı olması nedeniyle, halka arz sonuçlarının bayramdan sonraki ilk çalışma gününde açıklanacağı tahmin ediliyor.
Graınturk ve grup şirketleri ticaret, depolama ve pamuk işleme tesisleri ile faaliyet bölgelerinde üretilen tarımsal emtianın büyük bir kısmının alım-satımını ve işlemlerini gerçekleştiriyor.
GRAINTURK HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Graınturk hissenin ne zaman işlem göreceği henüz belli olmadı. 24,25 veya 26 Nisan’da Borsa İstanbul’da gongun çalması ve hisselerin yeniden işlem görmesi bekleniyor.