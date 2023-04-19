Graınturk halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot verdi?

Borsa İstanbul’un Ramazan Bayramı süresince kapalı olması nedeniyle, halka arz sonuçlarının bayramdan sonraki ilk çalışma gününde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Graınturk ve grup şirketleri ticaret, depolama ve pamuk işleme tesisleri ile faaliyet bölgelerinde üretilen tarımsal emtianın büyük bir kısmının alım-satımını ve işlemlerini gerçekleştiriyor.