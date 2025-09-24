Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar
Finans Analisti İslam Memiş, son günlerde hızla yükselen altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gram altının 5 bin TL’yi aşmasıyla yatırımcıların gözü piyasaya çevrilirken, Memiş bu yükselişlerin büyük bölümünün “köpük fiyatlama” olduğunu söyledi.
İslam Memiş, yılbaşından bu yana gram altında yüzde 66, ons altında ise 1100 dolarlık değer artışı yaşandığını hatırlattı. Ancak son bir haftadaki agresif yükselişin sağlıklı olmadığını vurguladı.
“Bu yükselişin arkasında bir savaş, jeopolitik risk ya da Fed kararları yok. Tamamen suni bir fiyatlama söz konusu” dedi.
GRAM VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM
Geçen hafta 5 bin TL seviyesinde olan gram altın kısa sürede 5 bin 200 TL’ye kadar çıktı. Şu anda 5 bin 173 TL’den işlem gören gram altın, yatırımcıların gündeminde ilk sıraya oturdu. Çeyrek altın ise bir haftada 300 TL artarak 8 bin 500 TL’ye ulaştı.
YATIRIMCILARA ÖNEMLİ UYARILAR
Altın almayı düşünenlere seslenen Memiş, “Bu hafta ve geçen hafta altın almak için uygun zamanlar değildi” ifadelerini kullandı. Ona göre alım fırsatları, teknik düzeltmeler sonrası gelecek. Kısa vadede yaşanacak düşüşlerin alım fırsatı yaratabileceğini belirtti.
Elinde altın bulunan ve nakde ihtiyacı olmayan yatırımcılara ise “beklemeye devam edin” tavsiyesinde bulundu.
ALTIN SATIŞI İÇİN NE ZAMAN DOĞRU?
Memiş, elinde altın bulunduran ve ev ya da araba almayı planlayan yatırımcıların satış yapabileceğini söyledi. “Zaten bu amaçla altın biriktirdiniz, ihtiyaç varsa satabilirsiniz” diyerek paniğe kapılmamaları gerektiğini vurguladı.
ORTA VE UZUN VADE BEKLENTİSİ
Memiş’e göre orta ve uzun vadede altın fiyatları yükseliş trendini sürdürecek. Ancak her ay agresif artışların beklenmemesi gerektiğini söyledi. Tatil sezonunun sona ermesiyle eylülde piyasaların hareketliliğinin arttığını, ancak sert yükselişlerin temel bir gerekçesinin bulunmadığını ifade etti.