Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar

Geçen hafta 5 bin TL seviyesinde olan gram altın kısa sürede 5 bin 200 TL’ye kadar çıktı. Şu anda 5 bin 173 TL’den işlem gören gram altın, yatırımcıların gündeminde ilk sıraya oturdu. Çeyrek altın ise bir haftada 300 TL artarak 8 bin 500 TL’ye ulaştı.