Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları

ALTINDA YENİ TAHMİN

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yatırımcı ilgisinin beklenenden daha güçlü olduğunu belirterek, altında yükselişin mevcut tahminlerin ötesine geçebileceğini açıkladı. Banka, ons altının 2026 ortasında 4 bin doları, 2027 sonunda ise 4 bin 300 doları görebileceğini öngördü.

Notta, altındaki yükselişte yalnızca spekülatif hareketlerin değil, merkez bankalarının yeniden hızlanan alımlarının da etkili olduğu vurgulandı.