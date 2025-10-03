Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
Altın fiyatları 3 Ekim 2025 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını, ata altın ve ons altındaki son durum, Kapalı Çarşı ve serbest piyasada mercek altına alındı.
Merkez bankalarının alımları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi beklentisi ve jeopolitik risklerin devam etmesi altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.
Önceki gün çeyrek altın 8 bin 623 lirayı görürken, gram altın 5 bin 180 lira seviyesinde seyretti. Dün ise ons altın 3 bin 853–3 bin 896 dolar aralığında işlem görürken, gram altın 5 bin 180 liradan alıcı buldu.
ALTINDA YENİ TAHMİN
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, yatırımcı ilgisinin beklenenden daha güçlü olduğunu belirterek, altında yükselişin mevcut tahminlerin ötesine geçebileceğini açıkladı. Banka, ons altının 2026 ortasında 4 bin doları, 2027 sonunda ise 4 bin 300 doları görebileceğini öngördü.
Notta, altındaki yükselişte yalnızca spekülatif hareketlerin değil, merkez bankalarının yeniden hızlanan alımlarının da etkili olduğu vurgulandı.
3 EKİM 2025 ANLIK ALTIN FİYATLARI
Gram altın: Alış 5.148,82 TL – Satış 5.149,44 TL
Çeyrek altın: Alış 8.646 TL – Satış 8.731 TL
Yarım altın: Alış 17.292 TL – Satış 17.472 TL
Tam altın: Alış 34.076,04 TL – Satış 34.745,30 TL
Cumhuriyet altını: Alış 34.478 TL – Satış 34.810 TL
Reşat altın: Alış 34.510,47 TL – Satış 34.842,95 TL
Ata altın: Alış 35.140,92 TL – Satış 36.024,26 TL
Has altın: Alış 5.123,08 TL – Satış 5.123,69 TL
Ons altın (USD): Alış 3.844,93 – Satış 3.845,45